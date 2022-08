Fatale val ‘sterke’, zeer ervaren Nederlandse alpinist in Zwitserland

De Täschhorn, een berg van 4.491 meter hoogte in de Zwitserse Alpen. Beeld Uwe Steffens / Getty Images

Volgens de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV), die het overlijden meldde, zou Bekendam samen met een klimpartner bezig zijn geweest aan de beklimming van een deel van de Täschhorn, een berg van 4.491 meter hoogte in de Zwitserse Alpen. Op 3.910 meter gleed hij uit, waarna hij viel. Hij overleed ter plekke.

Het is onduidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De Zwitserse politie bevestigt de dood van Bekendam, maar geeft verder geen details. Het Zwitserse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar de dood van de alpinist. De 64-jarige klimmer had in elk geval geen gebrek aan ervaring in de alpinesport. De NKBV noemt hem een ‘mentaal én fysiek sterke klimmer die alle disciplines van de sport beheerste’. Hij ging meerdere keren op expeditie naar onder meer Pakistan, Nepal en Groenland. In Europa heeft hij ‘tal van aansprekende beklimmingen’ op zijn naam staan.

Risico-inschatting

De afgelopen weken kwamen al meerdere Nederlanders om het leven na een val van een berg. Zaterdag maakte een 50-jarige Nederlander een fatale val in Oostenrijk. Vorige week kwamen onder meer een 76-jarige man en een 66-jarige vrouw om het leven tijdens een wandeling van een rotsachtig gebied in Frankrijk. Eerder die week overleed een 41-jarige Nederlander in de Zwitserse Alpen na een val tijdens een afdaling.

Bij veel van de recente dodelijke ongevallen gaat het, in tegenstelling tot de fatale val van de zeer ervaren Bekendam, om relatief onervaren wandelaars en klimmers. Ook de NKBV ziet dat er deze zomer meer wandelaars verongelukken in de Europese bergen dan eerder en wijt dat veelal aan de onervarenheid van een grote groep nieuwe klimmers.

Volgens NKBV-directeur Robin Baks schatten klimmers en wandelaars dikwijls de risico’s van de bergen niet goed in. ‘Deze relatief onervaren wandelaars merken nu dat het terrein in de bergen een stuk minder vergevingsgezind is dan als je in Nederland over een boomwortel struikelt.’ Daarnaast lopen vooral senioren meer risico om onwel te worden op hoogte, waardoor ze sneller een misstap zetten.