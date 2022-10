Fatale botsing voor kust van Terschelling: ‘Verdriet en rouw heersen op het eiland’

De zoektocht van de hulpdiensten naar vermiste mensen na de aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi tussen Terschelling en Vlieland. Beeld ANP

Horecaondernemer Sytse Schoustra, die aan de haven van Terschelling woont, kreeg vrijdagochtend een melding binnen via zijn marifoon die hij altijd aan heeft staan. ‘Ik hoorde meteen de paniek’, zegt hij. ‘Op zee zag ik niks, want het was hartstikke donker en het ongeluk gebeurde een paar honderd meter van de kust vandaan. Maar de reddingsboten liggen bij mij voor de deur. Binnen de kortste keren zag ik een hoop zwaailichten en hing er een helikopter boven zee.’

Niet veel later werd bekend dat die ochtend voor de kust van Terschelling twee mensen om het leven waren gekomen bij een botsing tussen een watertaxi en een sneldienst. Twee anderen, een volwassen man en een 12-jarige jongen, worden nog vermist. De hoop dat zij nog leven is vervlogen, laat de kustwacht weten.

Vrijdagavond is de politie nog met sonarapparatuur op zoek naar de lichamen. De hulpdiensten struinen intussen de stranden van Terschelling af. ‘Tussen de eilanden kan het water snel stromen en er is eb en vloed’, zegt Jan Hansen van de kustwacht. ‘Dat bemoeilijkt de zoektocht.’

Bouwbedrijf

Het ongeval vond plaats rond kwart over zeven in de ochtend. Watertaxi de Stormloper, die op het punt stond aan te meren in de haven van Terschelling, werd doorkliefd door sneldienst Tiger, van rederij Doeksen. Alle acht opvarenden van de watertaxi, onder wie zeven passagiers en de kapitein, raakten daarbij te water.

Onder de passagiers bevonden zich drie medewerkers en drie onderaannemers van een bouwbedrijf uit Sneek. Zij waren op weg naar Terschelling voor werk. Een van de medewerkers had zijn 12-jarige zoon meegenomen.

De Skua, een particuliere snelboot die ook voor reddingsacties wordt ingezet, was volgens Jan Hansen van de kustwacht als eerste ter plaatse. ‘Zij hebben om 07.32 uur vier passagiers uit het water gehaald, van wie er drie onderkoeld waren en één een hoofdwond had.’ Vijf minuten later werd door de Skua nog een vijfde persoon aangetroffen.

Een gewonde passagier van de watertaxi wordt aan wal gebracht in de haven van Harlingen. Beeld ANP

Eilander Douwe Wiegman zag rond acht uur in de ochtend hoe ‘de watertaxi doormidden was gevaren’. Hij was onderweg naar Vlieland om iemand op te halen. De voorkant van het schip lag inmiddels op een zandplaat, de achterkant werd weggesleept.

Bij de reddingsoperatie waren verder elf reddingsboten en drie helikopters van verschillende hulpdiensten betrokken. Een van de helikopters signaleerde om 08.34 uur een zesde persoon in het water, die vervolgens tevergeefs is gereanimeerd. Van de geredde opvarenden zijn er drie lichtgewond en één zwaargewond. Ze zijn overgebracht naar naar het ziekenhuis op Terschelling en het Medisch Centrum Leeuwarden.

Politie doet onderzoek

Veerdienst Tiger, van rederij Doeksen, had na het ongeluk slechts een gat in de romp en kreeg daardoor toestemming van de hulpdiensten om door te varen naar Harlingen. Niemand van de 27 opvarenden (21 passagiers en zes bemanningsleden) raakte gewond.

De landelijke eenheid is bij wijze van standaardprocedure een onderzoek begonnen. Zowel de kapitein van de watertaxi als de kapitein van de veerdienst is aangehouden voor verhoor. ‘Het onderzoek is op dit moment nog niet strafrechtelijk’, zegt een woordvoerder.

Het is vooralsnog gissen naar de oorzaak van het ongeluk. Het weer was rustig, op een lokaal buitje na, zegt een woordvoerder van het KNMI. Er stond weinig wind en hoewel het nog wel donker was, was het zicht goed en had het KNMI geen waarschuwingscode uitgegeven. Op de plek waar het ongeluk gebeurde, is een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur toegestaan.

Volgens Anne van de Meer, woordvoerder van Rijkswaterstaat, varen schepen normaal gesproken in ‘een linker- en een rechter rijbaan die met boeien zijn gemarkeerd.’ De woordvoerder van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die los van de politie een verkennend onderzoek is gestart, wil niet bevestigen of ze ook kijken of er is afgeweken van de vaarroute.

Tientallen ongevallen

Jaarlijks vinden er enkele tientallen ongevallen plaats in de beroepsvaart en de recreatievaart, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Vorig jaar vielen daarbij vijf doden en twaalf zwaargewonden, met name onder mensen die voor hun plezier op het water waren. Bij een aanvaring tussen een watertaxi en een rondvaartboot in Rotterdam, afgelopen juli, vielen geen slachtoffers. Eind augustus kwam er op de Waddenzee een 12-jarige Haagse scholier om het leven door een gebroken giek van een zeilklipper.

Caroline van der Pol, de burgemeester van Terschelling, sprak tijdens een persconferentie van ‘een vreselijke dag’. ‘Verdriet en rouw heersen op het eiland. Dat mensen het leven hebben moeten laten, is onverteerbaar.’

Het fatale ongeluk voor de kust van Terschelling heeft ‘enorme impact op het eiland’, zegt ook horecaondernemer Schoustra. Eilanders en toeristen kwamen vrijdag bijeen in zijn koffiehuis aan de haven om steun bij elkaar te zoeken. ‘Ze zaten bij elkaar op het terras, met hun hoed in de hand.’