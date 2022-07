Farmers Defence Force roept op tot demonstratie bij politiebureau Leeuwarden, wil vrijlating protestboer

Protesterende boeren bij het politiebureau in Leeuwarden, woensdagmiddag. Beeld ANP

Vlak voor zijn aanhouding schoot een agent op zijn tractor. Volgens de politie gebeurde dat omdat er een dreigende situatie was ontstaan en demonstranten probeerden in te rijden op agenten en dienstauto’s. Even voor het incident had de politie al waarschuwingsschoten afgevuurd. Er raakte niemand gewond.

Voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) zegt woensdagmiddag in een videoboodschap: ‘Ik roep ook onze boeren en onze strijders op om achter elkaar naar Leeuwarden te rijden om te zorgen dat die jongen bevrijd wordt. Onze steun te betuigen daar en een nette demonstratie te houden. (...) Mensen, we zien jullie in Leeuwarden.’ Het is opvallend dat de boerenactiegroep zo expliciet oproept tot een demonstratie. Dat deden ze eerder niet, waarschijnlijk om schadeclaims te voorkomen.

Onderzoek naar gebruik vuurwapen

In kanalen op berichtendienst Telegram worden deelnemers ook opgeroepen om naar Leeuwarden te trekken. Daar zouden boeren en sympathisanten vanmiddag willen verzamelen in de buurt van het provinciehuis. Het plan zou daarna zijn om naar het cellencomplex te rijden waar Jouke vast zou zitten. Op een livestream op sociale media is te zien dat er al enkele trekkers en actievoerders aanwezig zijn bij het provinciehuis. Enkele betogers zijn inmiddels naar binnen gegaan. Ook bij het politiebureau aan de Holstmeerweg zouden demonstranten staan.

De actievoerende boeren vinden dat de politie niet gericht had mogen schieten op de tractor. Het was de eerste keer sinds het begin van het boerenprotest dat de politie schoot op de boeren. De Rijksrecherche doet, zoals gebruikelijk bij schietincidenten waarbij agenten betrokken zijn, onderzoek. De politie zou woensdagmiddag een persconferentie geven, maar die is meerdere malen uitgesteld.

Dinsdag beëindigden gemeenten en politie vrijwel overal in het land blokkades door protestboeren die met name gericht waren op distributiecentra van supermarkten. Dat verliep vrijwel overal geweldloos. In de loop van de avond gingen boeren op enkele plekken toch opnieuw de straat op, waaronder in Heerenveen, waar het alsnog tot een confrontatie kwam.