Farmers Defence Force eist rectificatie na tweet van D66-fractievoorzitter Jan Paternotte

Paternotte plaatste de tweet op 4 augustus, aan de vooravond van het Remkes-beraad tussen kabinet en boerenorganisaties. FDF boycotte dat overleg. Hij schrijft: ‘Goed dat FDF morgen niet aan tafel zit met Remkes en het kabinet. Een club die oproept tot intimidatie, (die) asbestdumpingen en brandstichting goedpraat en positie boeren vergelijkt met positie Joden onder Nazibewind is geen gesprekspartner.’

FDF vindt dat Paternotte de actiegroep hiermee belastert, omdat FDF-leider Mark van den Oever nooit heeft opgeroepen tot asbestdumpingen en brandstichtingen. Van den Oever heeft zulke acties ook niet goedgepraat, zegt Max Hazekamp, de jurist die FDF bijstaat. Hazekamp verwijst naar een interview dat Van den Oever op 28 juli gaf naar aanleiding van de mest-, autobanden-, en asbestdumpingen op snelwegen. ‘Wij keuren dit niet zomaar goed’, zei de boerenactivist tegen RTL Nieuws. En: ‘Wij zijn geen voorstander van het blokkeren of hinderen van mensen en bedrijven.’

Maar Van den Oever toonde in datzelfde interview ook begrip voor de snelwegacties. Hij zei er namelijk achteraan: ‘Het is gewoon de wanhoop van de boeren. Soms is de nood en de emotie zo hoog dat er dingen gedaan worden die over het randje heen gaan. Dat komt door de regering. Die gaat met die wetgeving vér over het randje heen en dan krijg je reacties die ver, ver over het randje heen gaan.’

Jodenvergelijking

Tegen Paternottes veroordeling van Van den Oevers Jodenvergelijking maakt FDF geen bezwaar. Hazekamp: ‘Wat Van den Oever daarover zei was genuanceerder dan Paternotte impliceert, maar dat aspect laten we maar even zitten. Waar het ons nu om gaat, is dat Paternotte beweert dat FDF oproept tot bedreigingen en gevaarlijke acties. Dat is onjuist en schaadt de reputatie van FDF.’

Hazekamp heeft Paternotte zaterdag gesommeerd de tweet binnen vijf dagen te verwijderen en een rectificatie op Twitter te plaatsen. Doet hij dat niet, dan eist FDF een vergoeding van 10.000 euro voor immateriële schade. Als Paternotte dat bedrag niet binnen vijftien dagen betaalt, sleept FDF de politicus voor de kantonrechter.

Paternotte laat het op een rechtszaak aankomen, meldt hij telefonisch. Hij vindt dat hij zijn uitspraken voldoende kan onderbouwen. In een nieuw twitterdraadje verwijst het D66-Kamerlid maandag onder andere naar een Volkskrant-interview waarin Van den Oever het intimideren van stikstofminister Christianne van der Wal goedpraat. De FDF-leider zegt dat de minister vaker boze boeren op de stoep kan verwachten. ‘Maar dan (komen we, red.) met veel meer. We zijn niet bangig uitgevallen.’

Tegen het AD heeft Van den Oever gezegd de snelwegdumpingen ‘niet zo erg’ te vinden, zolang er geen grote ongelukken gebeuren. Die gebeurden er tot nu toe niet, maar dat is mogelijk een gelukkig toeval. De politie noemt de dumpingen misdrijven die zeer gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaakten.

Misbruik van de rechtstaat

‘Als je een paar keer zegt geen voorstander te zijn van zulke acties en bij andere gelegenheden zegt dat je het allemaal niet zo erg vindt, sta je volgens mij niet zo heel sterk in de rechtbank’, reageert Paternotte. FDF maakt in zijn ogen misbruik van de rechtstaat door meteen met juridische stappen te dreigen als een tegenstander iets zegt wat de actiegroep niet bevalt.

Vorig jaar spande FDF een proces aan tegen D66-leider Sigrid Kaag. Zij had in Nieuwsuur en tegen het ANP gezegd dat FDF betrokken was bij het omverrijden van hekken en het bedreigen van journalisten. FDF eiste 30.000 euro schadevergoeding, maar verloor de rechtszaak.

Ook het wettelijke demonstratierecht wordt door de radicale boeren en hun aanhang ten kwade aangewend, meent Paternotte. ‘Dat demonstratierecht is een groot goed, want vrouwen en homo’s hebben daardoor gelijkberechtiging af kunnen dwingen. Maar wat FDF actievoeren en demonstreren noemt, ontaardt soms in terroriseren.’ Coalitiepartij D66 wil dat het kabinet standvastig blijft tegenover de boeren en geen politieke concessies doet die de stikstofdoelen ondermijnen.