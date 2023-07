Farage krijgt excuses van bank die zijn rekening sloot: ‘Zeer ongepaste opmerkingen’

Nigel Farage. Beeld Getty Images

Farage kreeg eerder deze week een intern dossier van de bank in handen, waaruit bleek dat uitlatingen van hem over onder meer de Brexit, Trump, de lockdown, het klimaat en transgenders nauwgezet waren bijgehouden. Nadat Farage zijn hypotheek eind vorig jaar had afbetaald, besloot de Coutts-bank de banden met hem te verbreken. De oud-politicus had ook een spaarrekening bij de bank, die al 331 jaar bestaat en onder anderen koning Charles als klant heeft.

Over de reden dat de bank de politicus uit het klantenbestand elimineerde werd eerder volop gespeculeerd in de Britse pers. Vorige maand meldde BBC-verslaggever Simon Jack dat hij op Twitter had gehoord dat Farage niet meer aan de financiële voorwaarden van de bank kon voldoen. Coutts bankiert alleen met mensen die meer dan 3 miljoen pond bezitten. Deze aantijging bleek incorrect te zijn. Later bleek dat Jack de avond voor zijn tweet naast Coutts-topvrouw Rose aan tafel had gezeten tijdens een galadiner, wat zou suggereren dat zij hem de foutieve informatie had verteld. Haar positie staat nu onder druk.

Surveillancedossier

Farage is ervan overtuigd dat ‘de gevestigde orde’ wraak op hem aan het nemen is vanwege de Brexit. Zowel Rose als de bankier die zijn zaken regelde waren tegen het verlaten van de EU. In de interne documenten valt de term ‘Brexit’ 86 keer. Ook staat erin dat Farage wordt gezien als een ‘racist’, ‘xenofoob’ en ‘oplichter’. Tevens maakten ze gewag van zijn vriendschap met tennisster Novak Djokovic, de vaccinatieweigeraar met wie hij tijdens de pandemie een goede band opbouwde.

De bank heeft een inclusief diversiteitsbeleid, en Farage zou daar als rekeninghouder haaks op staan. Bovendien zou het imagoschade voor de bank teweeg kunnen brengen. Coutts is een bank voor binnen- en buitenlandse miljonairs die niet alleen de Windsors in hun klantenbestand hebben staan, maar ook Russische oligarchen, Arabische oliesjeiks en Britse loterijwinnaars. De bank is onderdeel van de NatWest-groep, die als gevolg van de kredietcrisis van 2008 voor 39 procent in handen is van de Britse belastingbetaler.

Het uitsluiten van Farage heeft tot commotie geleid. De minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman noemde het een ‘sinistere’ aanval op de vrijheid van meningsuiting en tijdens het vragenuurtje in het Lagerhuis bracht voormalig Brexitminister David Davis de ‘Big Banker’-zaak ter sprake.

Eerder werd Farage om politieke redenen weggestuurd bij de Yorkshire Building Society. Naar eigen zeggen wil bijna geen enkele Britse bank hem als cliënt hebben, waardoor hij op internetbanken is aangewezen. Wat Farage betreft zijn de verontschuldigingen van Rose slechts het begin.