Famke Louise bedoelde oproep #ikdoenietmeermee niet zo: ‘Superveel respect voor corona’

Famke Louise. Beeld ANP Kippa

‘Ik weet niet of ik deze hashtag opnieuw weer zou gebruiken, maar ik vraag me af of ik hetzelfde had bereikt als ik een andere hashtag had gebruikt’, zei ze aan tafel bij Eva Jinek.

Ze zat daar om uitleg te geven over haar deelname aan de omstreden actie, die ze voerde met onder meer Bizzey, dj Mental Theo, Tim Douwsma en Thomas Berge. Ze plaatste maandag een filmpje waarin ze verklaart ‘niet meer mee te doen’. Hieronder schreef ze ‘nee te zeggen tegen alle maatregelen totdat de overheid die beleid controleerbaar kan rechtvaardigen'.

Het was niet de bedoeling om haar volgers op te roepen de coronaregels van de overheid niet meer te volgen, zoals ze op Instagram wel verklaarde, zei Famke Louise. Ze heeft ‘superveel respect voor corona’, aldus de vlogger en ‘voor de doden en de zorg en de mensen die dierbaren verloren zijn’.

Het kabinet houdt volgens haar echter niet genoeg rekening met mensen die hun baan kwijtraken en het feit dat de entertainmentindustrie nauwelijks meer draait. ‘Het is groter dan mensen denken, er moet meer aandacht voor zijn. Blijkbaar moet je zo’n hashtag gebruiken om de aandacht te krijgen.’

Onverantwoord

Ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers was te gast. Hij gaf aan begrip te hebben voor de frustratie over de coronamaatregelen, maar vindt het onverantwoord dat mensen met veel volgers op sociale media het bericht verspreiden dat ze ‘niet meer meedoen’: ‘We zitten in een nieuwe crisis. De toename van het aantal besmettingen heeft nu al impact op de reguliere zorg in de ziekenhuizen. Wij kunnen het ons niet veroorloven als jullie zeggen: wij doen niet meer mee. Dat kan niet met een virus. Wij zijn er misschien klaar mee, maar het virus is dat niet met ons.’

De groep Bekende Nederlanders die de omstreden hashtag begin deze week deelde, bleek bij elkaar te zijn gebracht door Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid, die zich verzet tegen de coronamaatregelen van het kabinet. De actie werd bedacht in een Whatsappgroep met zo’n zeventig muzikanten, vloggers en influencers, aldus Engel, die zegt zelf niet verantwoordelijk te zijn voor het idee, dat ‘organisch is ontstaan’.

Onder meer minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid reageerde kritisch op de #ikdoenietmeermee-campagne, met zijn eigen hashtag: #ikdoewelmee. ‘Om te zorgen dat de zorg het volhoudt, moeten we juist wel meedoen – allemaal.’ Ook Klaas Dijkhoff (VVD) uitte kritiek: ‘Een dodelijk virus is geen spel waar je even mee kunt stoppen’.

Famke Louise maakte eerder dit jaar nog deel uit van een betaalde overheidscampagne die mensen eraan moest herinneren zich aan de coronaregels te houden. Hoeveel geld ze hiervoor kreeg, is niet bekend.