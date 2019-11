Familieleden van Syrische president Assad brengen deel fortuin onder in Moskou

De wolkenkrabbers van het Moskouse International Business Centre, ook wel bekend als ‘Moskva-City’ waar familieleden van de Syrische president Assad een deel van hun fortuin hebben ondergebracht. Beeld REUTERS

Centrale figuur in de vastgoeddeals is Hafez Makhlouf, een volle neef van president Assad en een telg van een van de rijkste families in Syrië. Hij was het hoofd van Afdeling 40, een eenheid van de beruchte Syrische staatsveiligheidsdienst. In die functie speelde hij een belangrijke rol bij het neerslaan van de eerste protesten tegen Assad in 2011. Onder zijn toezicht zouden gevangenen en opgepakte demonstranten ook zijn gemarteld of zelfs geëxecuteerd.

Makhlouf werd al in 2011 door de Verenigde Staten op een sanctielijst geplaatst wegens de rol die zijn eenheid speelde bij het doodschieten van demonstranten in Daraa, een stad in het zuiden van Syrië waar de protesten tegen het bewind van Assad begonnen. Het hardhandige optreden van de Syrische veiligheidsdiensten vormde de aanzet tot de oorlog in Syrië, die aan honderdduizenden mensen het leven heeft gekost. Volgens sommige getuigen heeft Hafez zelf ook geschoten op vreedzame demonstranten in Daraa en Homs.

Enkele jaren na het uitbreken van de oorlog begon de Makhlouf-clan geld te beleggen in appartementen in het City of Capitals-complex, de hoogste wolkenkrabber van Rusland. De Makhloufs kozen kennelijk voor Moskou, omdat ze vanwege de Amerikaanse en Europese sancties niet meer welkom waren op de westerse markt. Bij de aankoop van de appartementen in Moskva-City maakten de Makhloufs gebruik van een netwerk van brievenbusfirma’s waarachter zij zich probeerden te verbergen. Volgens Global Witness deden ze dat mogelijk om het geld later te kunnen doorsluizen naar westerse banken.

Toevluchtsoord

In totaal kochten Hafez Makhlouf, zijn broers Rami, Iyad en Ihab en hun familie voor naar schatting 40 miljoen euro aan vastgoed in het nieuwe Moskouse zakendistrict, waarvan de wolkenkrabbers hoog boven de stad uittorenen. Afgezet tegen de rijkdom van de Makhlouf-clan gaat het om een tamelijk bescheiden bedrag, maar het illustreert wel dat Rusland een toevluchtsoord begint te worden voor Syriërs die kapitalen hebben verdiend te midden van het geweld en de chaos in hun land.

Rusland is al tientallen jaren een steunpilaar voor het bewind van de Assads, en de banden tussen Moskou en Assad zijn nog hechter geworden sinds Rusland zich in 2015 militair in de Syrische oorlog mengde om Assads wankelende bewind overeind te houden. Met steun van Russische troepen heeft Assad inmiddels weer een groot deel van het land onder zijn controle weten te brengen.

Volgens The Financial Times woont Hafez Makhlouf nu afwisselend in Damascus en Moskou, waar hij naast enkele appartementen in Moskva-City ook een drie kamers tellend appartement in een nabijgelegen lommerrijke wijk bezit. In Damascus wordt ook gespeculeerd dat de Makhlouf-clan, die vroeger in Syrië haast nog belangrijker was dan de Assads, bezig zijn fortuin naar het buitenland te brengen om te voorkomen dat Assad er ooit de hand op legt.