Familiebedrijf Trump verdient miljoenen aan luxe ontvangsten in Palm Beach – met dank aan de belastingbetaler

Het buitenverblijf in Florida van de familie Trump, waar het een komen en gaan is van voorname gasten. Dat brengt flink wat geld in het laatje. Beeld Getty

Dit heeft de Washington Post dinsdag naar buiten gebracht op basis van onderzoek in openbare gegevens over de uitgaven van de president. In de publicatie wordt geschetst hoe het golfresort vanaf februari 2017, al vlak na het aantreden van Donald Trump, al snel naar voren is geschoven als een ‘meer comfortabele’ alternatieve bezoekerslocatie dan het Witte Huis en andere officiële locaties in de hoofdstad.

‘De president heeft belastinggeld naar zijn eigendommen gebracht door er simpelweg zelf heen te gaan’, zo concludeert de Washington Post. In totaal zou hij zijn eigen clubs en hotels meer dan 280 keer hebben bezocht op officiële – en dus declarabele – gelegenheden gedurende zijn presidentschap.

En zo betaalde de Amerikaanse belastingbetaler dus onder meer voor de bloemenzee ter waarde van 6.000 dollar, waarin de Japanse oud-president Shinzo Abe en zijn vrouw in april 2018 werden onthaald. Evenals voor de rekening van 16.500 dollar voor de maaltijden en dranken die de Trumps met hun hooggeplaatste Japanse gasten nuttigden. Voor de overnachtingen tijdens het tweedaagse bezoek werd 13.700 dollar in rekening gebracht.

Balzalen

Hoe meer bezoekers het ‘zuidelijke Witte Huis’, zoals Trump Mar-a-Lago wel noemde, bezochten hoe luxer de aankleding. Gasten werden onthaald in chique kamers en balzalen die op kosten van de belastingbetaler werden aangekleed met luxe kandelaren, decoratieve palmbomen en bloemen. Ook werden kosten voor het gebruik van het golfresort, luxe wijnen en delicatessen in rekening gebracht. Voor elk glaasje water werd 3 dollar op de rekening bijgeschreven.

Uit de documenten die de Washington Post heeft bestudeerd, zou blijken dat zowel de regering als de Republikeinse Partij feitelijk gedwongen klanten werden van het Trump-imperium. Alles wat voor het bezoek werd aangeschaft of ingekocht werd namelijk aangeleverd door weer andere Trump-bedrijven. Ook het campagne- en fondsenwervingsteam van president Trump zou zo in totaal 5,6 miljoen dollar hebben bijgedragen aan het familiebedrijf, The Trump Organisation, vanwege de talrijke bijeenkomsten in zijn hotels, clubs en resorts.

Volgens president Trump zijn de bijeenkomsten op zijn eigen vastgoeddomeinen niet in strijd met de wet. De reden dat hij zijn gasten er liever ontvangt dan bijvoorbeeld op het Witte Huis, is volgens hem louter ‘comfort’. ‘Mensen houden van mijn product. Wat kan ik zeggen, ik kan er ook niets aan doen’, zo zei hij vorig jaar tegen verslaggevers.

De Washington Post erkent dat The Trump Organisation het recht heeft om het belastinggeld te innen voor de geleverde diensten – al zijn de gerekende bedragen voor overnachtingen in het golfresort bijvoorbeeld ver boven de overheidsnorm – , maar stelt dat hiermee een verkiezingsbelofte is gebroken. In 2016 beloofde de president zichzelf volledig af te zonderen van het familiebedrijf om zich op zijn ambt te kunnen richten. ‘Als ik win, zal ik mijn eigendommen nooit meer zien, zal ik nooit meer op die plekken komen’, zo zei hij op een verkiezingsbijeenkomst in dat jaar. ‘Omdat ik aan het werk zal zijn voor u. Ik zal geen tijd meer hebben om golf te spelen. Geloof me.’