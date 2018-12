Familie van Reduan B., de doodgeschoten broer van kroongetuige Nabil B., legt emotionele verklaring af: ‘Ons leven is voorbij’

Politieagenten bij het pand waar Reduan B, boer van kroongetuige Nabil B, werd doodgeschoten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Mijn eigen kinderen hebben geregeld dat ik een veilig onderkomen kreeg’, stelt Reduans moeder. ‘Het duurde en duurde maar voordat de overheid daarvoor in actie kwam. Uiteindelijk kwam ze niet echt in actie. Er zou zichtbare beveiliging komen rond Reduans bedrijf. Maar zoals wel vaker was de overheid traag en zich niet bewust of overtuigd van de gevaren.’

Twee dagen na die toezegging was er niets geregeld en werd haar zoon, die niets met criminaliteit te maken had, op klaarlichte dag geliquideerd. Shurandy – ‘Andy’ – S. uit Hilversum haalde zes keer de trekker over. Met gebogen hoofd zit Andy (40) in het verdachtenbankje. Hij heeft bekend. Tegen hem ligt een berg bewijs aan camerabeelden en wapens met zijn dna erop. ‘Reduans lichaam was zo gehavend dat men heel veel moeite heeft moeten doen om hem enigszins toonbaar aan ons te kunnen laten zien’, aldus Reduans zus in haar slachtofferverklaring. ‘Zijn oudste kind durfde hem niet meer te kussen.’

Meedogenloze actie

De aanklagers eisen tegen Shurandy een celstraf van 28 jaar. De verdachte ‘worstelt’ met de vraag waarom hij het deed. ‘Ik weet het niet’. Hij wijt zijn meedogenloze actie aan een cocaïneverslaving, zijn kwakkelende relatie en de scheiding van zijn ouders. ‘Ik zag geen uitkomst meer, ik dacht dat ik toch dood zou gaan.’

‘Hoeveel geld werd u toegezegd voor de liquidatie?’, vraagt de rechter.

‘100 duizend euro’, antwoordt Andy. ‘Ik denk dat iedereen bij zo’n bedrag wel even gaat nadenken.’

‘Waarom zei u geen nee?’, vraagt de aanklager.

‘Ik wist met wie ik te maken had.’

Andy wil niets verklaren over zijn opdrachtgevers, die hij kent van vroeger. ‘Het moest gewoon gebeuren. Basta.’ Zijn advocaat Christian Flokstra voegt er in zijn pleidooi aan toe: ‘Voor Andy en zijn omgeving spelen grote veiligheidsbelangen. Zijn eigen zaak, cynisch genoeg, illustreert dat.’ Anders gezegd: als Andy zijn mond open doet, kost dat ook hem zijn leven.

Drugsmoordbrigade

De familie van kroongetuige Nabil B., die belastend heeft verklaard over zijn contacten in de cocaïnemaffia, moet onderduiken. De recherche heeft een versleuteld bericht onderschept waarin Ridouan T., een kopstuk van de drugsmoordbrigade, over de kroongetuige schrijft: ‘Hy weet ga iedereen van hem laten slapen als die mijn naam heeft genoemt.’

Hoofdverdachte T. staat op de internationale opsporingslijst. De tipgever die naar T.’s aanhouding leidt, krijgt – ook cynisch genoeg – hetzelfde bedrag dat Andy was toegezegd voor de moord op Reduan B.

‘Ik zie mijn kleinkinderen bijna niet meer’, aldus Nabils moeder in haar slachtofferverklaring, die resoneert door de geluidsboxen in de rechtszaal. De enkele keer dat ze haar kinderen en kleinkinderen nog ziet, gaat dat gepaard met zware beveiligingsmaatregelen. ‘Ik moet op mijn oude dag verstoken zijn van een sociaal leven. Mijn leven is voorbij. Ik vul mijn dagen met verdriet en de angst dat ik nog iemand verlies.’

Haar geliquideerde zoon was fel tegen de kroongetuigeovereenkomst tussen het OM en Nabil, laat moeder B. voorlezen uit haar verklaring. Een zus van Reduan voegt er expliciet aan toe: ‘De overheid en haar logge apparaat en de onrealistische inschattingen die zijn gemaakt over het gevaar dat we liepen, zijn mijn broer fataal geworden.’

Geen successen meer op LinkedIn

Reduans zus beschrijft hoezeer de familie wordt beperkt door alle veiligheidsmaatregelen waarmee zij nu moeten leven: ‘We hebben geen bekenden meer om ons heen. Zelfs de simpelste dingen in het leven zijn heel ingewikkeld als je moet vluchten en anoniem moet zijn. Onze kinderen kunnen niet meer zorgeloos buiten spelen. We staan niet meer op LinkedIn, trots op onze connecties, behaalde successen en cv’s.’ Want wij, zo benadrukt Reduans zus, zijn mensen die, in tegenstelling tot Shurandy uit Hilversum, ‘wél wat wilden maken van het leven, wij hebben keihard gewerkt en gestudeerd’.

De burgemeester van Amsterdam had Reduans familie, wegens veiligheidsmaatregelen, ‘verboden bij de afscheidsdienst in de moskee aanwezig te zijn. De laatste eer die we onze broer konden bewijzen werd ons afgenomen’, aldus de zus in haar slachtofferverklaring. ‘Wat voor signaal werd hiermee afgegeven? Dat we zwichten voor criminaliteit?’

De aanklagers benadrukken Shurandy S.’ ‘planmatigheid, koelbloedigheid en het schijnbare gemak waarmee hij te werk is gegaan’. Zij noemen de wraakmoord op de broer van de kroongetuige een aanslag op het Nederlands strafrechtsysteem en eisen daarom een hogere straf dan gemiddeld bij een huurmoord. De rechtbank doet op 10 januari uitspraak.