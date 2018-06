Familie Nouri sleept Ajax voor arbitragecommissie KNVB: hoe nu verder?

1. Waarom deze stap?

Advocaat John Beer oordeelt hard over het optreden van de artsen van Ajax na de laatste speelminuten van Abdelhak Nouri, tijdens een warme zomerdag in 2017 op een Oostenrijks veld. Hadden de medici hun werk goed gedaan, dan had de veelbelovende voetballer volgens Beer nooit blijvende en ernstige hersenschade opgelopen.

De 21-jarige speler ligt sinds zijn ongeval in coma. Zijn familie, met Beer als raadsman, sprak meerdere keren met Ajax, maar staat lijnrecht tegenover de club. De patstelling kreeg maandag een vervolg, nu de familie naar de arbitragecommissie van de KNVB stapt.

De familie houdt Ajax verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in hun ogen verkeerde behandeling door de medici van de club. Beer rekent voor: ‘Na 37 seconden was de teamarts bij hem; 29 seconden later was de AED er. Die werd niet gebruikt. Uit alles blijkt dat hij volstrekt verkeerd is behandeld.’ Een AED, een Automatische Externe Defibrillator, is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand.

Dat Ajax aansprakelijk is concludeert Beer na eigen onderzoek, waarvoor advocaten en artsen de beelden van de oefenwedstrijd terug keken. Ook Ajax droeg informatie over aan ‘externe juridische en medische adviseurs’. Zij oordeelden dat Ajax niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de neurologische schade, liet de club maandag weten. Ajax benadrukt ‘vanzelfsprekend de volle verantwoordelijkheid te nemen’, mocht alsnog vast komen te staan dat de club aansprakelijk is.

Door de gang naar de arbitragecommissie is een nieuwe fase aangebroken in het conflict. Ajax heeft als werkgever een zorgplicht voor Nouri en zal hem volgens de cao voor profvoetballers voor 100 procent doorbetalen tot het eind van zijn contract, in juni 2020. Daarnaast is er volgens dezelfde cao een collectieve ongevallenverzekering voor Nouri afgesloten. Deze keert 175 duizend euro uit bij blijvende invaliditeit, bevestigt Harry Metten, adviseur van spelersvakbond VVCS.

Maar het vervolg van de zaak-Nouri is, zeker voor Nederlandse begrippen, vrijwel onontgonnen terrein. In Engeland speelde een vergelijkbaar voorval met een destijds 17-jarige speler van Tottenham Hotspur, die tijdens een wedstrijd in 2006 een hartaanval kreeg en blijvende hersenschade opliep. Een rechtbank oordeelde dat de clubartsen en een externe arts meer onderzoek hadden moeten doen naar het hartprobleem dat al eerder bij de jongen was vastgesteld. En het OM in Roemenië besloot in februari dit jaar de arts van het stadion te vervolgen die eerste hulp toepaste na de fatale hartaanval van de Kameroense Dinamo Boekarest-speler Patrick Ekeng, in mei 2016.

De arbitragecommissie van de KNVB, die bestaat uit juristen, is voor profvoetballers de aangewezen instantie om arbeidsconflicten met de club te beslechten. Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers twijfelt of de commissie ook in de zaak-Nouri uitspraak moet doen. ‘Dit is een ingewikkelde en verdrietige zaak met zeer ernstige gevolgen voor de nabestaanden en Nouri zelf. Er is bijzondere kennis nodig van het aansprakelijkheidsrecht. De arbitragecommissie heeft arbeidsrechtelijke expertise, maar hier gaat het om anders dan een transfer van Heerenveen naar Ajax die niet lukt. Het lijkt mij beter dat mensen die dit regelmatig doen zich hierover buigen.’

Valt het oordeel van de arbitragecommissie verkeerd uit, dan kan de familie niet in beroep gaan. Olfers: ‘Bij een transfer is dat niet erg, maar deze zaak is hier te ingrijpend voor.’

2. Hoe werkt letselschade?

Letselschadezaken bestaan uit twee stappen, zegt letselschadeadvocaat en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen Arvin Kolder. ‘Allereerst is er de vraag of iemand aansprakelijk is voor het letsel. Komt dat vast te staan, dan ga je praten over een eventuele schadevergoeding. In deze zaak gaat het erom of de medische staf een fout heeft gemaakt en of de betreffende arts heeft gehandeld zoals een redelijk handelend en bekwaam arts geacht wordt te doen. Deskundigen zoals medici zullen daarover voorlichting geven aan de juristen.’

Staat de aansprakelijkheid eenmaal vast, dan komt in een aparte zaak de hoogte van de schadevergoeding aan bod. Kolder: ‘Wat was er van de voetballer geworden als er adequaat was opgetreden en hij genezen had kunnen worden? En wat zou hij hebben verdiend in die hypothetische situatie? Dan krijg je twee inkomenslijnen die je tegen elkaar afzet. Het verschil is de letselschade.’

Voor het bepalen van een schadevergoeding moet iemands toekomstperspectief zo goed mogelijk worden ingeschat: hoe zou iemand zich hebben ontwikkeld als hij zijn werk had kunnen blijven doen?

Over Nouri vraagt Kolder zich af: ‘Hoe hoog zou zijn ster zijn gerezen? Bijvoorbeeld tot de Europese top of de wereldtop? Trainers met wie hij heeft gewerkt, kunnen daar bijvoorbeeld wat over zeggen. Een deskundige kan alle informatie over hem verzamelen en een ‘redelijk’ carrièrepad uitstippelen voor de denkbeeldige situatie zonder fout. Maar ook de kwade kansen moeten worden meegenomen: niet elk talent bereikt de top. In de praktijk komt de rechter doorgaans ergens in het midden uit.’

Nouri had al zijn debuut gemaakt in het eerste elftal van Ajax. In Oostenrijk was hij mee op trainingskamp met Ajax 1, ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Niet alleen de fans verwachtten veel van hem. Dat Ajax al veel langer potentie in hem zag, bleek toen de club zijn contract in 2015 openbrak en verlengde tot 2020.

Letselschadezaken laten zich, zeker in de sport, lastig vergelijken. De familie van het talent van Tottenham Hotspur bedong bijvoorbeeld een schadevergoeding van zeven miljoen pond, maar moest daar wel tien jaar voor procederen. De verzekeraar van de twee clubartsen van de Spurs draaiden voor 70 procent van dat bedrag op, de verzekeraar van de geraadpleegde derde arts voor het restant.

Een 16-jarige Nederlandse amateurvoetballer betoogde in een eerdere zaak dat hij profvoetballer zou zijn geworden als hij geen beenbreuk had opgelopen bij een auto-ongeluk. Het Amsterdamse gerechtshof was het, net als de rechter, niet met hem eens en woog niet alleen zijn functioneren op het moment van het ongeluk mee, maar ook zijn te verwachten ontwikkeling als voetballer: speltechnisch, voetbaltactisch en lichamelijk.

Daarnaast keek het hof naar zijn blessuregevoeligheid, mentale belastbaarheid, volharding en inzet. ‘Het hof vond het te onzeker en te speculatief om te zeggen dat hij zonder het ongeval profniveau zou hebben gehaald’, zegt Kolder.

Letselschadevergoedingen bestaan uit meerdere schadeposten, zoals het gemiste inkomen en immateriële schade. Rechters kunnen zich daarbij baseren op de zogeheten smartengeldgids waarin vergelijkbare gevallen zijn opgenomen, zegt Kolder. Zo worden er bij een dwarslaesie doorgaans bedragen uitgekeerd van 175 duizend tot 200 duizend euro. Kolder: ‘Dit is nog een slag erger. Het gaat om de hoogste categorie, daar hoort een zeer substantieel bedrag bij.’

‘Een schadevergoeding is terugkrijgen wat je door fouten van anderen verloren hebt’, zei John Beer, advocaat van Nouri’s familie. Hij wijst erop dat Nouri nooit meer zal kunnen werken en altijd afhankelijk blijft van zorg en therapie. ‘Het gaat hier om substantiële schade. En dan praten we niet alleen over tonnen.’

