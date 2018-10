Familie looft beloning van half miljoen dollar uit voor vrijlating Afrika’s jongste miljardair

Mohammed Dewji wordt door Tanzanianen liefkozend ‘Mo’ genoemd. Hij is de jongste miljardair van Afrika, en is wars van strenge beveiliging. Dat laatste heeft geleid tot zijn ontvoering, en een kleine week later ontbreekt nog elk spoor. Zijn familie loofde maandag een kleine half miljoen dollar uit om zijn vrijlating te bewerkstelligen.

Mohammed Dewji, volgens zakenblad Forbes Afrika’s jongste miljardair. Beeld EPA

Dewji (43), de enige miljardair van Tanzania, werd vorige week donderdag op klaarlichte dag ontvoerd. Zonder bodyguards was hij in zijn Range Rover-terreinwagen naar het luxe Colosseum-hotel in Dar es Salaam gereden om te fitnessen.

Maar Dewji, goed voor 1,5 miljard dollar, was amper het terrein opgereden of hij werd gegrepen en hardhandig meegenomen door twee mannen. Volgens de politie en ooggetuigen schoten de ontvoerders in de lucht. Het ging om twee witte mannen, mogelijk buitenlanders.

De politie pakte sindsdien zo’n twintig personen op, onder wie de veiligheidsmanager van het hotel. Omdat het beveiligingshek omhoog stond toen de zakenman werd gegrepen, wordt onderzocht of de ontvoerders hulp kregen van personeel van het luxe hotel.

De terreinwagen van Dewji bij het Colosseum Hotel in Dar es Salaam. Beeld EPA

Taal noch teken

Sinds de verdwijning van de miljardair, is er taal noch teken van hem vernomen. Omdat de ontvoerders ook geen losgeld eisten, besloot de familie maandag 436 duizend dollar uit te loven voor wie belangrijke informatie heeft. De autoriteiten hebben strenge veiligheidsmaatregelen genomen, onder andere bij de grens, om te voorkomen dat Dewji naar een van Tanzania’s buurlanden wordt gesmokkeld.

Miljoenen consumenten in Tanzania en andere landen in Oost-Afrika gebruiken of consumeren dagelijks wel een van Mo’s producten. Zijn Metl-groep, waarvan de basis werd gelegd door Dewji’s vader, verkoopt een breed scala van producten: van fietsen en noten tot wasmiddelen en tandpasta. Geproduceerd in de tientallen fabrieken in diverse landen.

Sinds vier jaar gaat de succesvolle zakenman de concurrentie met de Amerikaanse frisdrankgiganten zelfs aan met een eigen Mo Cola. Het familiebedrijf is nu actief in elf landen in Afrika en heeft een omzet van naar schatting twee miljard dollar. Het zakenblad Forbes schatte het vermogen van Dewji ooit op zo’n 1,5 miljard dollar. Sindsdien gaat de veertiger door het leven als Afrika's jongste miljardair.