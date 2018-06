Familie hoofdofficier kreeg opdrachten van OM. Nu stelt OM onderzoek in naar aanbestedingsprocedure

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt een onderzoek in naar de aanbestedingsprocedure waarbij een familielid van de in opspraak geraakte OM-topman Marc van Nimwegen een contract kreeg. Dat heeft een woordvoerder donderdag laten weten naar aanleiding van berichtgeving van NRC.

Vanaf 2009 deed het OM voor personeelswerving zaken met het Rotterdamse bedrijf Hireserve. Het bedrijf is in handen van de zwager van de Rotterdamse hoofdofficier. Ook de zus van Van Nimwegen werkt bij dit bedrijf.

Volgens het OM is de samenwerking met Hireserve in 2009 na een aanbestedingsprocedure tot stand gekomen, en werd het bedrijf 'op basis van de gangbare inkoopcriteria als beste beoordeeld'. 'Bij die beoordeling heeft de heer Van Nimwegen geen enkele bemoeienis gehad', aldus een woordvoerder.

'Geen enkele bemoeienis'

Pas na het afsluiten van de overeenkomst in 2009 werd bekend dat er een familierelatie was tussen Hireserve en de OM-topman, aldus de woordvoerder. 'Daarom is besloten dat er geen enkele bemoeienis mocht zijn van mevrouw Van Nimwegen met de implementatie van het systeem.' In 2013 werd het contract met het bedrijf dat recruitment software levert, met vier jaar verlengd tot 2017.

NRC stelt echter op basis van tweets van de zus van de OM-topman uit 2009 en 2010 dat zij wel betrokken was bij de zakelijke contacten met OM. De krant stelt bovendien, op basis van anonieme bronnen in de top van het OM, dat hoofdofficier Van Nimwegen zich wel degelijk bemoeide met de contractering van het bedrijf van zijn zwager.

Of deze beschuldigingen waar zijn, gaat het OM nu onderzoeken. Het is nog onduidelijk of dit onderzoek zal worden uitgevoerd door het College van procureurs-generaal, of dat een externe partij de aanbestedingsprocedure onder de loep neemt.

Liefdesrelatie

Het is het tweede onderzoek naar Van Nimwegen in korte tijd. Dit weekend werd bekend dat voormalig procureur-generaal bij de Hoge Raad, Jan Watse Fokkens, het onafhankelijke onderzoek leidt naar de liefdesrelatie van Van Nimwegen met een collega.

Van Nimwegen ging twee weken geleden met buitengewoon verlof. Aanleiding was toen de onthulling in NRC dat hij een intieme relatie heeft met zijn collega, hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket Marianne Bloos. Affectieve relaties tussen medewerkers zijn ongewenst, zo verklaarde het College van procureurs-generaal destijds. Anonieme bronnen binnen het OM beweerden tegenover de NRC dat de Rotterdamse hoofdofficier zijn relatie met Marianne Bloos lange tijd zou hebben verzwegen en dat dit tot een vertrouwensbreuk en verziekte werkrelaties zou hebben geleid.

Van Nimwegen werkt sinds 1986 bij het Openbaar Ministerie. In 2006 werd hij hoofdofficier in Utrecht. In 2008 trad hij toe tot het College van procureurs-generaal. In 2014 werd hij hoofdofficier in Rotterdam.