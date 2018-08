Familie fel tegen opgraving lichaam Spaanse oud-dictator Franco

Eerder deze week besliste de sociaaldemocratische regering daartoe, al moet het voorstel nog goedgekeurd worden door het parlement. De familie heeft twee weken de tijd om in beroep te gaan.

Volgens Spaanse media hebben zeven kleinkinderen van Franco een verklaring vrijgegeven waarin ze zeggen dat ze 'sterk en unaniem' gekant zijn tegen de opgraving van diens stoffelijke resten.

Katholieke kerk

De Spaanse oud-dictator ligt sinds zijn dood in 1975 begraven in de pompeuze Benedictijnse basiliek Santa Cruz in de Valle de los Caídos (Vallei der Gevallenen) in de bergen ten noordwesten van Madrid. De nazaten van Franco hopen nu dat de Benedictijnse monniken die namens de katholieke kerk verantwoordelijk zijn voor de gedenkplaats - herkenbaar aan een 152 meter hoog kruis - de 'wraakzucht' van de staat nog kunnen voorkomen, zo citeren onder andere El País, El Mundo en La Vanguardia uit de familieverklaring.

Het decreet geeft de familie vanaf eind augustus vijftien dagen de tijd om te beslissen wat ze met de stoffelijke resten willen doen, of dat ze die beslissing aan de overheid willen overlaten.

,,Als er tegen onze wil een opgraving zou worden uitgevoerd, eisen we dat (de resten) aan ons afgeleverd worden, zodat we kunnen doorgaan met een christelijke begrafenis", stelt de familie.

Omstreden monument

Franco ligt begraven in de Valle de los Caídos samen met duizenden slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog (1936-1939). Hij liet het gigantisch monument in de jaren 1950 bouwen door tienduizenden krijgsgevangenen. Duizenden van hen kwamen bij de constructie om het leven. Het is het enige resterende Europese monument ter ere van een fascistische leider.

Tijdens Franco's heerschappij van 1939 tot 1975 werden tienduizenden van zijn vijanden vermoord of opgesloten in een poging om politiek verzet in de kiem te smoren. Tijdens de voorafgaande burgeroorlog kwamen 500.000 strijders en burgers om.