Familie doodgeschoten Humeyra overweegt aanklacht tegen justitie

Gebed voor Humeyra op het plein voor de Mevlana Moskee in Rotterdam, met vooraan bij de kist de familie van het 16-jarige meisje. Beeld Jan Kok

Humeyra Öz werd 18 december op school doodgeschoten. Ze werd al een jaar door Bekir E. (31) gestalkt en met de dood bedreigd. In mei 2018 deed ze aangifte nadat hij haar had mishandeld. E. werd veroordeeld en kreeg een contactverbod, maar daar hield hij zich niet aan. Na een tweede aangifte, zo meldt het AD na een interview met de familie, meldt de officier van justitie per brief: ‘Verdachte heeft al straf gekregen in een andere strafzaak. Ik vind het niet nodig om de verdachte nog een keer voor de rechter te laten komen.’

‘Bizar’, zegt Nelleke Stolk, de advocaat van de familie. ‘Er zijn aangiftes gedaan, daar is niet adequaat op gereageerd.’

Het lijkt erop dat de officier een cruciale inschattingsfout heeft gemaakt. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de zaak, en ook het Openbaar Ministerie heeft een intern onderzoek gelast. ‘Zodra het OM met conclusies komt’, zegt advocaat Stolk, ‘ga ik met de familie kijken hoe we dit enigszins recht kunnen trekken.’ Een van de mogelijkheden die ze zal overwegen, is het aansprakelijk stellen van politie en Openbaar Ministerie.

Volgens een woordvoerster van het OM behelst dat OM-onderzoek het in kaart brengen van de hele tijdlijn ‘zodat we kunnen vaststellen wat er precies is gebeurd met het oog op het strafrechtelijk onderzoek’. Dat is volgens haar ‘iets anders’ dan een intern onderzoek naar het handelen van de officier. Daar kan ze ‘op dit moment’ nog geen reactie op geven.

Bekir E. had een strafblad voor dreiging en mishandelingen. De familie Öz zegt tegenover het AD niet te begrijpen waarom justitie ondanks het schenden van zijn contactverbod en zijn veroordeling, nooit is vastgezet. ‘Niemand heeft ons serieus genomen.’