Familie Agnelli duwt Thuisbezorgd uit AEX

Voorzitter van Fiat Chrysler John Elkann en zijn vrouw Lavinia Borromeo, voorzitter van Juventus Andrea Agnelli (rechts) en zijn partner Deniz Akalin wonen de UEFA Champions League kwartfinale tussen AFC Ajax Amsterdam en Juventus Turijn bij in de Johan Cruyff Arena op 10 april 2019 in Amsterdam. Beeld Getty Images

De in Nederland gevestigde holding van de Italiaanse familie Agnelli, Exor, heeft onder meer belangen in Ferrari en Juventus.

Just Eat was ruim een jaar geleden nog meer dan 100 euro waard per aandeel. Dat bedrag is geslonken tot ruim 20 euro. Het bedrijf profiteerde sterk van de vele maaltijdbestellingen tijdens de coronacrisis. Na afloop van de pandemie raakten beleggers het vertrouwen in de onderneming kwijt. Just Eat Take Away degradeert naar de index voor middelgrote bedrijven.

Steun kwijt

De AEX, die vandaag bijna de 720 punten aantikt, laat het koersverloop zien van de 25 grootste bedrijven aan de Amsterdamse beurs, gebaseerd op de marktwaarde van de vrij verhandelbare aandelen. Een notering in de AEX geeft automatisch steun aan de koers van een aandeel. Veel beleggingsfondsen beleggen namelijk passief in de aandelen in de index. Die steun raakt Just Eat dus kwijt.

Het aandeel Exor verruilde de beurs van Milaan op 12 augustus voor die van Amsterdam. Het investeringsvehikel was juridisch al enkele jaren gevestigd in Nederland. In het fonds verenigt de familie Agnelli, die ruim honderd jaar geleden betrokken was bij de oprichting van automerk Fiat, haar belangen in tal van bedrijven.

Tot de eigendommen die zijn opgeborgen in Exor behoort ook een deel van de veertien automerken tellende groep Stellantis (inclusief Fiat), een grote producent van zwaar bouw- en graafmateriaal en Italiaanse luxemerk Louboutin.