Familie aanwezig bij koningin Elizabeth (96), artsen ‘bezorgd’ om haar gezondheid

Koningin Elizabeth op Balmoral Castle in Schotland, afgelopen dinsdag. Beeld AP

De 96-jarige vorstin verscheen afgelopen dinsdag voor het laatst in het openbaar, toen ze het ontslag van premier Boris Johnson accepteerde en diens opvolger Liz Truss beëdigde. Op de foto zag ze er fragiel uit, leunend op de wandelstok van haar anderhalf jaar geleden overleden echtgenoot Philip. Het vermoeden bestaat dat ze al lang ziek is, maar daar zijn geen concrete mededelingen over gedaan. De artsen hielden het consequent op ‘mobiliteitsproblemen’, een eufemisme.

De ernst van de situatie bleek toen de dinsdag aangetreden Truss tijdens een debat in het Lagerhuis een briefje kreeg toegespeeld. Ook oppositieleider Keir Starmer werd op deze discrete manier geïnformeerd. De avond ervoor moest de koningin op het laatste moment een Zoom-overleg met de kroonraad afzeggen. Eerder was ze te zwak om naar Londen te reizen om de nieuwe premier aan te stellen en de Highland Games bij te wonen, een van haar lievelingsuitjes. Het paleis stelt in een verklaring dat de koningin ‘rustig’ is op dit moment.

Holyroodhouse

Als de koningin in Schotland overlijdt, wordt haar lichaam overgebracht naar Holyroodhouse, haar officiële residentie in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Er zal een dienst plaatsvinden in St. Giles Cathedral, waarna de kist met de Royal Train naar Londen wordt gebracht. Ze zal net als haar voorgangers worden opgebaard in Westminster Hall. Na de uitvaart in Westminster Abbey wordt ze begraven bij Windsor Castle, bij de belangrijkste mannen uit haar leven: Philip en haar vader George VI.

Op Lodewijk XIV na, die een baby was toen hij koning werd, is Elizabeth de langst regerende monarch uit de wereldgeschiedenis. Afgelopen juni vierde ze haar platina jubileum: ze zat toen zeventig jaar op de troon. Voor de Britten zou het overlijden van Elizabeth een grote schok zijn. Ze is niet alleen koningin van de natie, ze belichaamt de natie. Als ze sterft komt er een einde aan het Elizabethaanse tijdperk en begint een onzekere tijd onder Charles III, die een heel andere vorst zal zijn.