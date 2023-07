‘Falende bazen’, ‘waanzinnige verwijten’ en ‘aanhoudende spanningen’: wat speelt er bij Op1?

Beeld Studio V

Op zaterdag 1 juli geeft Frank Stojansek, eindredacteur van Op1, een toespraak tijdens de jaarlijkse zomerborrel van de talkshow. ‘Dit had eigenlijk een fantastische feestspeech moeten zijn’, zegt hij bij het chique restaurant Strandzuid in de buurt van de Amsterdamse Rai.

‘Een speech waarin we konden vieren hoe goed het gaat met Op1. Over hoe fantastisch de kijkcijfers zijn, hoe briljant de onderwerpen in elkaar zitten, hoe ontzettend complimenteus de pers over ons schrijft.’

Hoe anders is de werkelijkheid van vandaag, vervolgt hij. ‘Het gaat niet goed met Op1: de kijkcijfers zijn ruk, de onderwerpen kunnen vaak beter. Allerlei roeptoeters verkondigen dat we op sterven na dood zijn. De omroepen rollebollen over straat met de meest waanzinnige verwijten.’

Presentatoren als Sven Kockelmann, Welmoed Sijtsma, Amber Kortzorg behoren die avond tot de ongeveer dertig aanwezigen. Namens coproducent TVBV is medeoprichter Jeroen Pauw er ook. ‘De bazen van de omroepen zijn hier vandaag niet’, zegt Stojansek in zijn speech. ‘We hebben ze niet uitgenodigd. Want laten we eerlijk wezen, ze hebben er met elkaar een potje van gemaakt. Ik heb wel een oproep voor ze, en die mogen ze horen: stop met liegen.’

Achter de schermen is het bij Op1 al langer hommeles. Er zijn twee kampen die strijden om de inhoudelijke invulling van de talkshow. Enerzijds zijn er de redacteuren van TVBV, onder leiding van eindredacteuren Frank Stojansek en – tot voor kort – Rachel Franse. Zij willen van Op1 een talkshow maken waar ‘het gesprek van de dag’ centraal staat.

Onveilige werkomgeving

Daarbij botsen ze steeds vaker met de betrokken omroepen: EO, Omroep Max, WNL en – tot voor kort – BNNVara. Zij drukken hun ideologische stempel steeds nadrukkelijker op uitzendingen – en zijn uiteindelijk de baas. De irritatie van Franse en Stojansek richt zich voornamelijk op Bert Huisjes, de bestuurder en hoofdredacteur van de ‘vrolijk-rechtse’ omroep WNL. Hij bemoeit zich het fanatiekst met de inhoud van Op1 en vindt dat de redacteuren van TVBV, een commercieel productiehuis, slechts uitvoerders zijn van de opdrachten van de omroepen.

Huisjes vormt daarin een front met Jan Slagter, directeur van Omroep Max, en Bertus Tichelaar, hoofdredacteur van de EO.

Franse en Huisjes hebben daarnaast een persoonlijk conflict. Huisjes, zei Franse op 21 juni tegen de Volkskrant, heeft voor een voor haar ‘onveilige werkomgeving’ gezorgd. Als gevolg daarvan stopt Franse, een talkshowmaker die jarenlang bij Pauw en Pauw & Witteman heeft gewerkt en over haar werkzaamheden in 2014 het boek De slag om de gast schreef, bij Op1. BNNVara trekt zich hierop, ook op 21 juni, terug uit het programma.

Eindredacteur Rachel Franse is recent vertrokken bij Op1.

Wat is er aan de hand bij Op1? Een reconstructie van de recente botsingen bij de belangrijkste talkshow van de publieke omroep, waar het gesprek van de dag steeds vaker moet wijken voor omroeppolitiek. Voordat het programma begon, werd hier al voor gewaarschuwd. De curieuze constructie ervan, een samenwerkingsverband van omroepen met uiteenlopende profielen, zou eindeloze discussies over gasten uitlokken.

Voor dit verhaal raadpleegde de Volkskrant interne documenten, e-mails en WhatsAppgesprekken. Ook werd er gesproken met 27 betrokkenen, onder wie redacteuren, omroepbazen en presentatoren. Vrijwel alle redacteuren willen alleen anoniem hun verhaal vertellen, omdat ze vrezen voor de gevolgen voor hun carrière in de televisiewereld als ze openlijk kritisch zijn over omroepbestuurders.

Op1 is uit nood geboren. Eind 2019 besluiten zowel Eva Jinek als Jeroen Pauw te stoppen met hun late talkshow op NPO 1. Gedroomde opvolgers staan nog niet klaar, waardoor uiteindelijk gekozen wordt voor vijf presentatieduo’s, afkomstig van vier omroepen: BNNVara, EO, WNL en Max.

Bert Huisjes van WNL wordt de zogenoemde penvoerder. Dat is een administratieve functie die inhoudt dat hij het contract afsluit met TVBV, de kosten bewaakt en de verrekening tussen omroepen verzorgt. In die hoedanigheid gaat hij ook wekelijks vergaderen met Franse en Stojansek.

WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes, penvoerder van Op1. Beeld Robin Utrecht / ANP

De ‘rompredactie’ van Op1, de helft van de ongeveer dertig redactieleden, is afkomstig van TVBV. De rest wordt afgevaardigd door de omroepen. Zo kunnen zij hun profiel bewaken. Grof gezegd doet BNNVara dat door aandacht te besteden aan progressieve kwesties als het klimaat en de asielopvang, de EO aan levensbeschouwelijke zaken, WNL aan de belangen van het bedrijfsleven en ‘vrolijk-rechtse’ politiek en Omroep Max aan ouderenzorg en pensioenen.

Euforische stemming

Van redacteuren wordt lenigheid van geest verwacht: de ene dag voelt het alsof ze werken voor De Telegraaf, de volgende voor het Nederlands Dagblad en daarna voor de Volkskrant. De NPO hoopt dat omroepen eigen accenten gaan leggen. ‘Maar laten we niet overdrijven’, zegt Frans Klein, als directeur video van de NPO verantwoordelijk voor de tv-programma’s, vlak voor de start van Op1 in de Volkskrant. ‘Als ik met [presentator] Tijs van den Brink hierover praat, zegt hij: ik ben in eerste instantie journalist. De talkshow drijft natuurlijk op het grote nieuws en het gesprek van de dag, dat verschilt nauwelijks per omroep.’

Vooraf zijn de verwachtingen laag. Kijkers moeten zich hechten aan een presentator en dat is lastig met roulerende duo’s, zegt tv-kenner Bert van der Veer. Maar de recensies van de eerste uitzending, op 6 januari 2020 gepresenteerd door Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven, zijn lovend. ‘Keurige première’, schrijft NRC. ‘Een warm debuut’, vindt Trouw. Ook de kijkcijfers zijn goed: 1,1 miljoen, 100 duizend meer dan Jinek.

Na een maand heerst er zelfs euforie. ‘Allerlei tv-deskundigen wisten zeker dat dit experiment zou mislukken, maar dat is niet gebeurd’, aldus Frans Klein op 9 februari in de Volkskrant. ‘Als je geld had ingezet op deze kijkcijfers van Op1 (gemiddeld 800 duizend, red.), was je nu miljonair geweest’, zegt Bert Huisjes.

‘Niet WNL genoeg’

Achter de schermen verloopt het minder soepel. EO-redacteuren en presentator Tijs van den Brink zijn op 21 januari zeer ongelukkig dat uitgerekend tijdens hun avond Merol langskomt, de zangeres die bekend is van het nummer Houd je bek en bef me. Bert Huisjes voorkomt dat Bij1-politica Sylvana Simons bij een WNL-uitzending langskomt.

Op 21 januari 2020 is zangeres Merol (‘Houd je bek en bef me’) te gast bij Tijs van den Brink.

Waar andere omroepbazen afstand houden en de gastenlijst overlaten aan hun ‘samensteller’ – de redacteur die namens een omroep eindverantwoordelijk is voor een uitzending – is Huisjes intensief betrokken. De oud-journalist van het AD en De Telegraaf is een van de weinige bestuurders in Hilversum die ook hoofdredacteur van zijn omroep is. In die rol bemoeit hij zich graag met de journalistieke inhoud. Op1 ziet hij als een uitgelezen mogelijkheid om zijn kleine, rechtse omroep smoel te geven in het volgens hem behoorlijk linkse Hilversum.

Dit leidt tot onvrede. Medewerkers van TVBV zijn elke dag op de redactie, dragen ideeën aan en kunnen het moeilijk verkroppen als de samensteller van WNL, die er tweemaal per week is, na ruggespraak met Huisjes afwijzend reageert omdat een gast ‘niet WNL genoeg’ is.

Radio Oranje-gevoel

De coronacrisis vergemakkelijkt de boel. Als die na anderhalve maand Op1 uitbreekt, ontstaat een saamhorigheidsgevoel. Bovendien jagen alle omroepen voor Op1 vaak op dezelfde gasten: virologen als Marion Koopmans (35 optredens) en Ab Osterhaus (47). De talkshow wordt een soort Radio Oranje, herinnert een oud-redacteur zich. In het tweede kwartaal van 2020 trekt het programma gemiddeld ruim 1,1 miljoen kijkers.

Viroloog Ab Osterhaus is in coronatijd 47 keer te gast in Op1.

Als de corona-aandacht na een jaar wegebt, krijgen omroepen weer meer ruimte voor hun stokpaardjes. Samenstellers komen opnieuw voor veel ingewikkelde keuzen te staan. Zij werken in een complex krachtenveld. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat worden zij van alle kanten bestookt met ideeën: door Rachel Franse, Frank Stojansek en hun TVBV-redactie, door de presentatoren én door de eigen omroep. In april 2022 valt de samensteller van WNL uit met een burn-out.

Dit veroorzaakt het conflict tussen Franse en Huisjes.

Grensoverschrijdend gedrag

Tijdens een vergadering op een maandagochtend in juni 2022 op het Mediapark suggereert Huisjes dat Franse voor de burn-out verantwoordelijk is. In Hilversum gonst het dan al van de geruchten over een Volkskrant-onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij De Wereld Draait Door. Herhaaldelijk refereert Huisjes hieraan, om eraan toe te voegen dat ook Franse ‘moet oppassen met haar gedrag’.

‘De voornaamste – dus niet enige – oorzaak voor mijn burn-out was werk’, meldt de samensteller nu aan de Volkskrant. Hij verwijt het niemand persoonlijk, ‘Rachel Franse al helemaal niet’. ‘In de periode daarna is WNL goed voor me geweest’, schrijft hij.

Het artikel over DWDD verschijnt uiteindelijk op 18 november. Naar aanleiding daarvan komt Huisjes op woensdag 23 november voor een zeldzaam bezoek naar de Op1-redactie. Hij zal, zo is de verwachting, de troepen geruststellen en informeren waar zij met vervelende ervaringen terechtkunnen.

In het begin doet hij dat ook. Hij vertelt over de vertrouwenspersoon en over protocollen. Maar als het even later over de uitzending van twee dagen daarvoor gaat, leest hij de redactie ‘op 19de-eeuwse wijze’ de les, herinnert een medewerker zich. Angela de Jong, televisierecensent van het AD, zou in de talkshow aanschuiven om te praten over de Volkskrant-publicatie. Huisjes wil dat niet, waarna De Jong wordt afgebeld.

Dit wekt irritatie bij redacteuren. Zij fluisteren onderling dat een kritische column van Angela de Jong over Frans Klein zal hebben meegespeeld bij het besluit van Huisjes – hij heeft een goede band met de NPO-baas en is voor zendtijd van hem afhankelijk.

Tegenover de Volkskrant ontkent hij dat dit een rol heeft gespeeld. Tijdens de bijeenkomst zegt hij dat de redactie geen goede journalistieke antenne heeft en vertelt over de lessen die dertig jaar werken bij AD en De Telegraaf hem hebben opgeleverd. Dit soort belangrijke onderwerpen, zegt hij, moet je laten bespreken door hoofdrolspelers, zoals betrokkenen van DWDD, en niet door een tv-recensent. Bij de redactrice die verantwoordelijk is voor het onderwerp controleert hij of ze alle hoofdrolspelers wel heeft gebeld. Ten overstaan van alle aanwezigen somt hij net zolang namen op totdat de twintiger ‘nee’ antwoordt.

Angela de Jong bij Op1, op een avond dat ze wél mag aanschuiven.

Dan neemt Rachel Franse het woord. Zij zegt dat het vervelend is dat gasten regelmatig moeten worden afgebeld omdat ze ‘niet mogen komen’ van Huisjes. ‘Het mag niet?’, reageert Huisjes, die een hoge kinderstem opzet, volgens zes aanwezigen. ‘Het mag niet? Nu klink je als een klein kind, Rachel.’ De redactie blijft na de bijeenkomst ontsteld achter. Tegen de Volkskrant zegt Huisjes zich dit niet meer te kunnen herinneren.

Kritiek binnen de NPO

De oekazes van Huisjes vallen al langer slecht. Niet alleen omdat ze niet altijd tot stand lijken te komen op basis van journalistieke overwegingen, maar ook omdat ze het werk vertragen. Soms moeten redacteuren uren wachten op de goedkeuring van Huisjes omdat hij zijn telefoon niet opneemt. Als die goedkeuring dan niet komt, gaat het onderwerp niet door en is er geen discussie mogelijk.

Huisjes ontkent stellig dat hij veto’s uitspreekt. ‘Ik keur niks goed, ik keur niks af’, zegt hij in gesprek met de Volkskrant op zijn kantoor. ‘Dat klinkt als duimpje omhoog, duimpje omlaag en dan suggereer je dat mijn eindredacteuren geen mandaat hebben om een uitzending te maken. Ze hebben vol mandaat.’ WNL-presentator Sven Kockelmann zegt dat hij het in anderhalf jaar ‘niet heeft meegemaakt’ dat Huisjes ‘ingreep bij gasten voor de uitzending waarbij ik betrokken was.’

Uit gesprekken met redacteuren en appgesprekken die zijn gedeeld met de Volkskrant, blijkt dat Huisjes wel degelijk invloed uitoefent. WNL-samenstellers appen geregeld aan TVBV-redacteuren dat een onderwerp nog langs Huisjes moet, dat hij de komst van een gast heeft tegengehouden – of juist aangevraagd.

De juichende recensies van het begin hebben inmiddels plaatsgemaakt voor kritiek, ook binnen de NPO. In zijn Kees Lunshoflezing in het Haagse Nieuwspoort zegt Jan Slagter, directeur van Omroep Max, op 16 november 2022 dat uitzendingen soms ‘bedroevend slecht’ zijn. Volgens hem is het uitnodigingenbeleid ‘toe aan een update’. Het gemiddelde kijkcijfer is gedaald naar 762 duizend.

De omroepen ondernemen geen actie. Door de rol van Klein in het verhaal over DWDD – als mediadirecteur van BNNVara werd hij meermaals gewaarschuwd over woede-uitbarstingen van presentator Matthijs van Nieuwkerk, maar hij greep niet in – zijn de onderlinge verhoudingen verslechterd.

Van Slagter en Huisjes wordt in Hilversum gezegd dat ze tot de ‘Club van Klein’ behoren. Suzanne Kunzeler, directeur content van BNNVara, toonde zich op 21 november bij Nieuwsuur juist uiterst kritisch over hem. Slagter zegt in november bij Jinek dat Kunzeler hiermee Frans Klein de ‘doodsteek’ heeft toegebracht. Op 6 december zit Slagter verkleed als Sinterklaas bij de WNL-avond van Op1, waar hij Jort Kelder vertelt dat hij ‘bezempjes’ heeft gegeven aan BNNVara, zodat ze hun straat kunnen blijven schoonvegen.

6 december 2022: Omroep Max-directeur Jan Slagter verkleed als Sinterklaas bij Op1.

In navolging van WNL gaan ook de andere omroepen zich meer profileren. Waar BNNVara daar in het begin van Op1 weinig waarde aan hechtte, verandert dat na verloop van tijd. De BNNVara-samensteller zegt openlijk tegen de redactie kijkcijfers irrelevant te vinden en te mikken op een diverse tafel die geëngageerde onderwerpen bespreekt – niet iets waar veel kijkers op hun vrijdagavond behoefte aan hebben, mopperen redacteuren.

Propagandakanaal van de VVD

Als de Haagse oud-wethouder Richard de Mos in april 2023 wordt vrijgesproken van corruptie, zegt de rechtse politicus desgevraagd te willen komen, waarna de redactie hem moet afbellen omdat de samensteller van BNNVara de voorkeur geeft aan een andere gast.

In mei wil de EO aandacht besteden aan genezing na gebed. De TVBV-redacteuren reageren met afgrijzen op het plan. ‘What’s next?’, zo blikt er een terug. ‘Beweren dat je van kanker kunt genezen door onder de douche te zingen?’ De hoofdredacteur van de EO houdt voet bij stuk.

De fijnste avonden voor TVBV-redacteuren zijn die van Omroep Max. De ouderenomroep heeft geen sterk ideologisch profiel en directeur Jan Slagter, die blind op zijn samensteller vaart, houdt afstand.

Behalve als het om de nieuwe pensioenwet gaat. Daar is hij mordicus tegen. Hij schuift zelf aan om zich er door zijn eigen presentatoren over te laten interviewen. ‘Dat was voor hen ook ongemakkelijk’, zal hij voor dit artikel tegen de Volkskrant zeggen. ‘Dat had ik niet moeten doen.’

De uitzendingen van WNL zijn doorgaans politieker gekleurd. Soms hebben TVBV-redacteuren het gevoel voor het propagandakanaal van de VVD te werken. Op 23 januari 2023 krijgen de Rotterdamse wethouder Vincent Karremans, fractievoorzitter Sophie Hermans en partijcoryfee Ed Nijpels twintig minuten de tijd om te praten over het 75-jarig jubileum van de liberalen. Op aandringen van Huisjes worden zij ontvangen door een WNL-redacteur.

23 januari 2023: VVD’ers Ed Nijpels, Vincent Karremans en Sophie Hermans praten twintig minuten over VVD-jubileum.

Een paar maanden eerder, in augustus 2022, uit acteur Huub Stapel tijdens een WNL-uitzending felle kritiek op VVD-veteraan Cora van Nieuwenhuizen omdat ze haar werk als minister heeft verruild voor dat van lobbyist. Als een redacteur het fragment op Twitter wil delen, reageert de WNL-samensteller dat Huisjes dat niet zou willen. Terugblikkend zegt Huisjes tegen de Volkskrant dat dat niets te maken heeft met de partij van Van Nieuwenhuizen. ‘Ik heb moeite met het uitlichten van controverses.’

Het fragment waarin acteur Huub Stapel kritiek uit op VVD-veteraan Cora van Nieuwenhuizen mag niet op Twitter.

Huisjes probeert de banden met de VVD warm te houden, zeggen WNL-redacteuren die eerder met hem hebben gewerkt. Toen Ton Elias een jaar of tien geleden te gast was bij Goedemorgen Nederland, mailde Huisjes naar hen dat hij ‘een zeer belangrijke politicus voor WNL’ is. ‘Hij is de mediawoordvoerder van de VVD. Geef hem een zeer welkom gevoel svp. Hij mag best weggaan met het idee dat we zijn vrienden zijn (de enige in Hilversum, denk ik).’ Desgevraagd zegt Huisjes dat hij wil dat ‘alle politici’ zich welkom voelen.

Schreeuwend aan de lijn

VVD’ers krijgen wel degelijk een voorkeursbehandeling van Huisjes, zeggen meerdere (oud-)redacteuren van WNL. ‘Ze mogen vaker langskomen en krijgen minder kritische gasten tegenover zich’, zegt er een. Een oud-presentator van WNL herinnert zich dat Huisjes schreeuwend aan de lijn hing na een volgens hem te negatief interview met een VVD-politicus. Een redacteur stopte bij de omroep omdat hij die te partijdig vond. ‘Ik wilde niet werken bij een soort Fox News’, zegt hij. Huisjes reageert: ‘Wie is die oud-presentator? Waar gaat dit over? Wat kan ik hierop zeggen? Dit is een uitgesproken laffe alinea.’

Redacteuren hebben bij Op1 tijdens WNL-avonden regelmatig het idee dat ze het programma niet voor de NPO1-kijker maken, maar voor Huisjes. Tot hun ongenoegen laat hij soms gasten die zijn afgebeld voor het WNL-programma Goedemorgen Nederland als goedmakertje naar Op1 komen. Mensen met wie hij een goede band heeft, mogen langskomen voor een onderwerp waarvoor ze misschien niet de meest geschikte expert zijn. Zo mag Jan-Kees Emmer, die zeventien jaar geleden stopte als koningshuisverslaggever van De Telegraaf, op 6 april 2023 aanschuiven om te praten over een interviewpodcast met koning Willem-Alexander. ‘Wie de meest geschikte expert is, is aan WNL’, zegt Huisjes tegen de Volkskrant.

Oud-koningshuisverslaggever Jan-Kees Emmer mag op 6 april komen vertellen over de Willem-Alexander-podcast.

Op 11 april is er een evaluatie van Op1 tussen de NPO en de omroepen. Herinneringen daaraan lopen uiteen. Bert Huisjes zegt dat Gijs van Beuzekom, genremanager journalistiek van de NPO, hem verzoekt om meer profilering van de omroepen. Dat klopt niet, aldus Van Beuzekom. Volgens hem heeft hij aangedrongen op journalistieke versterking en gezegd dat het gesprek van de dag ‘meer en beter’ moet worden gevoerd.

Ziek thuis zitten

Een week daarvoor escaleert het conflict tussen Huisjes, Franse en Stojansek. Ook de opvolger van de met een burn-out uitgevallen WNL-samensteller houdt het niet vol. Door de dynamiek van het programma en de verschillende belangen is de baan te zwaar, zegt hij terugblikkend tegen de Volkskrant. Om te voorkomen dat hij omvalt, stopt hij voortijdig.

In het bijzijn van Jan Slagter, Bertus Tichelaar, Sander van den Eeden (hoofd informatieve programma’s BNNVara) en Mirei Franssen (managing director TVBV) zegt Huisjes dat WNL-samenstellers ‘niet over de kling moeten worden gejaagd’, zeggen meerdere aanwezigen. Huisjes noemt de druk en de uitval bij het programma te groot en spreekt Franse en Stojansek hierop aan. In een volgend gesprek eisen zij – tevergeefs – excuses.

Op 3 mei 2023 blijft Franse thuis. Al maanden zorgt Huisjes voor een voor haar onveilige werkomgeving, zegt ze ruim een week later in een Zoom-gesprek met Huisjes, Van den Eeden, Slagter, Stojansek, Tichelaar en Franssen. Ze zegt daarin zijn grillige, onvoorspelbare gedrag te vrezen. Het ene moment zou hij haar op het Mediapark knuffelen of een functie bij WNL aanbieden, om vervolgens te suggereren dat ze bij een volgend incident geen baan meer heeft. Ook zegt hij dat de twee WNL-samenstellers door haar ziek thuis zitten. Vooral deze beschuldiging raakt Franse – zeker na verhalen over The Voice of Holland, NOS Sport en DWDD is grensoverschrijdend gedrag een explosief thema in Hilversum.

Huisjes zegt hierop dat hij nooit bedoeld heeft dat Franse en Stojansek verantwoordelijk waren voor het uitvallen van de WNL-samenstellers. De structuur van het programma zou de stress veroorzaken, niet de mensen ervan. Huisjes zegt dat hij het ‘verontrustend’ vindt dat mensen uitvallen en dat er bij drie omroepen signalen zijn over zeer grote druk op samenstellers en redacteuren. Op aandringen van Mirei Franssen van TVBV biedt Bert Huisjes tijdens het Zoom-gesprek uiteindelijk toch zijn excuses aan ‘omdat ze het zo persoonlijk beleefden’. Vanwege die toevoeging accepteert Franse ze niet.

‘Aanhoudende spanningen’

De Op1-redactie wordt over de afwezigheid van Franse in het ongewisse gehouden. In een mail van 10 mei aan de omroepbazen vragen 25 redacteuren – vrijwel de hele redactie – om tekst en uitleg over de ‘aanhoudende spanningen tussen leidinggevenden’. Ook schrijven ze dat ze zich ‘regelmatig afvragen wie de leiding heeft en wiens instructies wij dienen op te volgen’. Ze krijgen een beknopte reactie van Huisjes, die schrijft de hoop te hebben ze snel verder te informeren.

Een maand later hebben ze nog steeds niets gehoord. ‘Ook wij hebben als uitvoerende makers van dit programma ideeën over hoe we vooruit moeten en op deze manier kan het echt niet langer’, schrijven de redacteuren dan aan de omroepen en TVBV, waarin ze melding maken van een ‘ontplofte redactie-app’. Pas op 13 juni krijgt de redactie meer duidelijkheid. Rachel Franse is afwezig omdat ze heeft aangegeven dat ze niet kan werken onder deze penvoerder, vertelt Mirei Franssen aan de redactie.

De situatie brengt Jeroen Pauw in een lastig parket. Hij heeft een goede band met Rachel Franse, die ruim vijftien jaar een belangrijke kracht was bij de door hem gepresenteerde talkshows. Maar Op1 is ook een cruciale opdrachtgever voor TVBV, dat eerder al HLF8, een praatprogramma met Johnny de Mol, kwijtraakte.

Het vertrek van Op1-eindredacteur Rachel Franse brengt Jeroen Pauw in een lastig parket. Beeld ANP

Samen met Mirei Franssen probeert Pauw de boel te lijmen. Met de omroepen werken ze aan een werkwijze waarbij de samenwerking met de penvoerder is herzien. Pauw zegt tegen Franse dat ze in deze constructie geen direct contact met Huisjes meer hoeft te hebben. Maar Franse is onvermurwbaar. Zolang Huisjes penvoerder blijft, zegt zij tegen hem, keert ze niet terug.

Dat blijft hij, bepalen de omroepen op 9 juni. Een freelance eindredacteur van de coproducent – Rachel Franse – beslist niet over de penvoerder, vinden WNL, Omroep Max en de EO. Alleen BNNVara is het daar niet mee eens.

BNNVara stapt eruit

Voor de progressieve omroep is de situatie onverteerbaar. Op 10 juni stelt algemeen directeur Lonneke van der Zee voor dat Huisjes het penvoerderschap per 1 september opgeeft. Op 20 juni dreigt Van der Zee met het terugtrekken van BNNVara uit Op1 en een dag later stelt ze per mail een ultimatum. BNNVara wil alleen door met het programma als er aan drie voorwaarden wordt voldaan: de EO neemt per 1 juli het penvoerderschap over, bestuursadviseur Mieke Bello gaat met de redactie in gesprek over de werksfeer en geeft daarop bindend advies aan deelnemende omroepen, en Rachel Franse kan terugkeren. ‘Hoor graag jullie reactie voor 11 uur’, schrijft Van der Zee om 10.04 uur.

Om 11.56 uur mailt Slagter dat hij niet akkoord gaat. Door te eisen dat Huisjes stopt als penvoerder wordt de schuld bij hem gelegd, schrijft hij. Ook acht Slagter een rondvraag door Bello onnodig omdat de commissie-Van Rijn al onderzoek doet naar de publieke omroep. BNNVara vindt daarentegen dat Op1 verantwoordelijk is voor het oplossen van de eigen problemen.

Om half drie stapt BNNVara uit Op1 ‘vanwege een verschil van inzicht over de aansturing en invulling van het programma’, aldus het persbericht. Huisjes, Slagter en Tichelaar komen die middag samen met Stojansek naar de redactie om de situatie te bespreken.

Charles Groenhuijsen, presentator van Omroep Max, vertelt daar dat Franse zich op de redactie ‘in een aantal situaties extreem onveilig’ heeft gevoeld. ‘En daar speelt Huisjes een rol in, althans in haar perceptie.’

Redacteuren vragen zich af waarom de NPO, die campagne voert voor veilige werkomgevingen, zich bij deze kwestie volledig afzijdig houdt.

‘Eerder slachtoffer dan dader’

Ondanks alle tumult slaagt de Op1-redactie er nog in om sterke, journalistieke uitzendingen te maken, zoals afgelopen week over de politieke situatie in Den Haag. En op 24 juni wordt er in allerijl een zaterdagaflevering opgetuigd over de mars naar Moskou van Wagner-leider Jevgeni Prigozjin. ‘Wat een gouden actie’, appt redacteur Thijs Broer in de redactie-appgroep In bed met Odette, vernoemd naar Buffet van Odette, het Amsterdamse restaurant waar de oprichtingsvergadering plaatsvond. ‘Dat uitgerekend de Op1-redactie in deze barre tijden van falende bazen een uitzending maakt over een coup tegen falende bazen.’

Vanwege die ‘falende bazen’ besluit politiek redacteur Peter Kee, die zeventien jaar bij avondtalkshows heeft gewerkt, te stoppen bij Op1, drie dagen voordat BNNVara zich terugtrekt. De omgang van Huisjes, Slagter en Tichelaar met Franse noemt hij in een mail aan BNNVara ‘volstrekt verkeerd’. ‘Nu moet Rachel zich terugtrekken terwijl zij toch eerder slachtoffer is in deze kwestie dan dader.’ In de Volkskrant toont Kee zich op 21 juni ook ontevreden over de inhoudelijke koers. ‘Politici worden zonder goede reden afgewimpeld, alleen maar omdat ze niet bij de omroepkleur horen’, zegt hij. ‘Het gesprek van de dag wordt daardoor soms niet gevoerd.’

Politiek redacteur Peter Kee, ook gestopt bij Op1: ‘Politici worden zonder goede reden afgewimpeld.’

Ook Jeroen Pauw is niet onder de indruk. ‘Ondanks de mooie ambities is het programma Op1 er de laatste tijd niet beter op geworden’, schrijft hij in een intern document uit juni. ‘Er zijn nog steeds zeer geslaagde afleveringen, maar te vaak is het saai en lijkt een uitzending een invuloefening van redactie en presentatoren en haalt die dus niet de gestelde ambities.’ Hij suggereert een nieuwe werkwijze. Zo schrijft hij vervolgens dat het helpt als de discussie over gasten ‘in ieder geval langs journalistiek/programmatische lijnen gaat’ – daarmee suggererend dat dat nu niet gebeurt. Na de discussie, schrijft Pauw, neemt de samensteller van de omroep een besluit, en wordt er geen discussie gezocht ‘hogerop’.

Eind juni wordt bekend dat een hoofdredacteur de gezamenlijke redactie zal gaan leiden. Het laatste woord over de inhoud van uitzendingen blijft in handen van de omroepen. Ook komt naar buiten dat bestuursadviseur Mieke Bello alsnog vertrouwelijke gesprekken gaat voeren met redacteuren, onder meer over sociale veiligheid, en op basis daarvan advies zal uitbrengen.

Onder redacteuren heerst onrust. Sommigen hadden gewild dat hun opdrachtgever, TVBV, zich solidair had getoond met Rachel Franse. Meerdere redacteuren zeggen te twijfelen of ze nog voor de talkshow willen werken. De meesten zijn jong, seculier en progressief. Zij moeten nu een programma gaan maken dat gericht is op ouderen, gelovigen en conservatieven. ‘Het programma moest pluriform worden’, zegt een redacteur. ‘Je kunt je afvragen hoe pluriform het nu nog is.’

