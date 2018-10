Faillissement dreigt voor MC Slotervaart en drie Flevolandse ziekenhuizen

Het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Dronten kunnen niet langer aan hun financiële verplichtingen voldoen en hebben uitstel van betaling aangevraagd. De Spoedeisende Hulp van het MC Slotervaart is gesloten, noodgevallen worden over andere ziekenhuizen in de regio verdeeld. ‘Een faillissement is mogelijk onafwendbaar’, aldus een persbericht.

Patiënten bij het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad, een van de IJsselmeerziekenhuizen. Beeld Joost van den Broek/ de Volkskrant

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de meeste andere zorgverzekeraars stoppen met de financiering van de ziekenhuizen, maar patiënten die al zijn opgenomen worden gewoon behandeld. ‘Dit is een wettelijke taak van de zorgverzekeraars’, meldt een woordvoerder. ‘De patiënten die momenteel in beide ziekenhuizen worden behandeld, kunnen blijven rekenen op adequate zorg.’

De circa 1.900 personeelsleden van de ziekenhuizen, van wie de banen nu op de tocht staan, worden vanmiddag ingelicht over de stand van zaken. De Spoedeisende Hulpafdelingen van de ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, en Dronten blijven wel open. Er zijn te weinig ziekenhuizen in de regio om spoedgevallen op te vangen zonder dat aanrijtijden in het gedrang komen.

Het Slotervaartziekenhuis laat ambulances omrijden omdat ‘spoedgevallen het grootste deel van de instroom van nieuwe patiënten vormen’, aldus de woordvoerder. ‘Huisartsen kunnen wel patiënten blijven doorverwijzen. De komende dagen gaat de Spoedeisende Hulp wellicht weer open, afhankelijk van wat de bewindvoerder beslist.’

MC Slotervaart en de drie Flevolandse ziekenhuizen verkeren al langer in financiële problemen. Begin deze maand werd bekend dat de MC Groep, waaronder de drie Flevolandse ziekenhuizen vallen, 4,6 miljoen euro negatief eigen vermogen heeft. Dat is bijna een miljoen meer negatief vermogen dan een jaar eerder. In juli gaf accountantskantoor EY een waarschuwing uit, omdat MC groep een lening van zes miljoen euro niet op tijd kon aflossen aan ING. De bank heeft MC Groep extra tijd gegeven.

Personeelstekorten

MC Groep wijt de penibele financiële situatie aan hoge personeelskosten ten gevolge van krapte op de arbeidsmarkt. Maar de IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart lijden ook onder concurrentie van andere ziekenhuizen in de regio. Bovendien liggen in Flevoland specialisten binnen medische vakgroepen met elkaar en met de directie overhoop.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelde de ziekenhuizen van MC Groep daarom in augustus onder verscherpt toezicht. In september maakte de raad van bestuur plaats voor een overgangsteam dat de financiën op orde moet brengen. Zorgverzekeraars hebben nu aangegeven geen vertrouwen in de toekomst meer te hebben en de financiering stop te zetten. Het personeel van de ziekenhuizen wordt vanmiddag ingelicht, om 15.30 uur is er een persconferentie.

MC Slotervaart en MC Groep zijn gescheiden ondernemingen, maar beide deels eigendom van Loek Winter. Deze radioloog en ondernemer kocht de Flevolandse Ziekenhuizen in 2009 en nam in 2013 het Amsterdamse MC Slotervaart over. De Winter en zijn zakelijk partner Willem de Boer hebben samen 80 procent van de twee ondernemingen in handen.

Lees verder: MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen zijn in handen van zorgondernemer Loek Winter. Een eerder interview met hem en zijn zakenpartner Willem de Boer: ‘Wij willen een keten van ziekenhuizen oprichten’.