Failliet Slotervaartziekenhuis vooralsnog niet in zee met gemeente Amsterdam

Het bod is minstens tien miljoen te laag om aan de schuldeisers te voldoen, meldt de curator. Het is daarmee steeds waarschijnlijker dat het voormalig ziekenhuis opnieuw een particuliere eigenaar krijgt. De voorkeur van de curatoren gaat uit naar een deal met vastgoedbedrijf Zadelhoff. Dat is, naar verluid, bereid voldoende geld neer te leggen om tegemoet te komen aan de schulden. Met een mogelijke overeenkomst zou minstens 45 miljoen euro gemoeid zijn.

Voor die deal is nog wel een akkoord met de gemeente Amsterdam nodig, omdat zij officieel het eerste recht op de koop heeft. Van Zanten hoopt dat de gemeente wil meewerken. ‘De deal met Zadelhoff is een hele mooie oplossing die de schuldeisers het hele bedrag biedt’, zegt hij. ‘Ik vind dat de gemeente nu verantwoordelijkheid moet nemen en moet zorgen dat de eisers het geld terugzien.’

Marktconform

De betrokken wethouders Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) en Simone Kukenheim (Zorg) zijn vooralsnog niet akkoord met de deal met Zadelhoff. Volgens de gemeente is het eigen bod niet te laag. Volgens een woordvoerder gaat het om een ‘realistische en serieuze bieding’ die daarnaast ‘marktconform’ is. Wat het exacte bedrag is, wordt niet prijsgegeven.

Het is volgens de gemeente dan ook ‘voorbarig’ te stellen dat een overeenstemming met het vastgoedbedrijf is bereikt. Het maatschappelijk belang speelt bij de onderhandelingen een belangrijke rol. Het pand moet opnieuw een zorgbestemming krijgen. Amsterdam heeft daarvoor plannen klaarliggen, maar als het Slotervaart toch wordt overgenomen door een private partij dan ligt die eis er ook. Volgens de curatoren wil Zadelhoff daaraan voldoen. ‘Het bedrijf wil zich houden aan alle gemeentelijke voorwaarden’, zegt Van Zanten. ‘Er komen geen dure klinieken in de gebouwen en ze willen een lage huurprijs vragen.’

Vastgoed veiligstellen

De gemeente zegt te blijven zoeken naar ‘mogelijkheden om het vastgoed zelf te verwerven’. Dat probeert ze al sinds het faillissement van het ziekenhuis eind oktober vorig jaar. Zo wil ze voorkomen dat de voormalig eigenaars en grootaandeelhouders Loek Winter en Willem de Boer – die mogelijk mede verantwoordelijk zijn voor het faillissement – betrokken blijven bij het Slotervaart.

Volgens de curatoren is die zorg onterecht. In de deal met Zadelhoff is opgenomen dat de voormalig eigenaren hun aandelen tijdelijk overdragen aan het vastgoedbedrijf. Ze krijgen die pas terug als uit onderzoek blijkt dat Winter en De Boer geen schuld hebben aan het faillissement.

Ondanks dat Zadelhoff volgens de curatoren dus over de brug wil komen, wil de gemeente vooralsnog geen deal sluiten. De wethouders zijn in gesprek met het vastgoedbedrijf. In het uiterste geval kan de gemeente grijpen naar een ongebruikelijk middel om een deal te voorkomen: zij kan dan een procedure beginnen om de grond en het pand alsnog te onteigenen en zo zelf het vastgoed veilig te stellen.

