Facebook wil vingers niet branden aan biografie Aboutaleb en blokkeert advertentie

Burgemeester Aboutaleb in het stadhuis van Rotterdam. Beeld ANP

Uitgeverij De Bezige Bij wilde op Facebook de ongeautoriseerde biografie over de burgemeester van Rotterdam aanprijzen. Ahmed Aboutaleb - overal de eerste van de journalisten Elisa Hermanides (Trouw) en Ruben Koops (Het Parool) kreeg zaterdag vier sterren in de Volkskrant.

De biografie is een te gevoelig onderwerp voor een advertentie op ons netwerk, oordeelde Facebook afgelopen week. De Bezige Bij kreeg te horen dat Facebook zich niet wil lenen voor ‘advertenties over maatschappelijke kwesties, verkiezingen of politiek’.

Uitgever Francien Schuursma is verbaasd over de weigering. ‘Wij adverteren wel vaker op Facebook, ook met politieke boeken. Dit blijkt een aangescherpte regel te zijn. We worden er voor het eerst mee geconfronteerd.’

Facebook kon dit weekend niet precies vaststellen waarom de advertentie is geweigerd. ‘Ik heb de advertentie niet gezien’, zegt woordvoerder Tineke Meijerman. Ze verwijst naar de algemene regels voor politieke campagnes. ‘Als je een politieke advertentie plaatst, dan moet je ook het proces voor een politieke advertentie volgen.’ Met andere woorden: Facebook zou dan moeten weten welke organisatie er achter zo'n advertentie zit. ‘Alleen zo kan Facebook transparant zijn over wat er op ons platform op dit gebied gebeurt’, zegt Meijerman.

Nepnieuws

De regels voor politieke campagnes op sociale media liggen onder het vergrootglas omdat over een jaar weer Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn. In 2016 speelde via Facebook verspreid nepnieuws een rol bij de overwinning van Donald Trump, zo heeft ook Facebook-topman Mark Zuckerberg toegegeven. Toch weigerde Facebook in september nog in te grijpen toen het campagneteam van Trump een advertentie publiceerde met onwaarheden over zijn rivaal Joe Biden.

Twitter wordt strenger. Deze berichtendienst verbiedt vanaf 22 november alle politieke advertenties. Twitter vindt dat politici de aandacht van de kiezer zelf moeten verdienen, niet via advertenties die aan hen worden opgedrongen.

De hamvraag blijft niettemin hoe ‘politiek’ het boek over Aboutaleb is. De Rotterdamse burgemeester heeft er zelf niet aan meegewerkt en de biografie speelt ook geen rol in een of andere verkiezingscampagne.

‘Je kunt natuurlijk discussiëren over wat een politieke advertentie is’, aldus Tineke Meijerman van Facebook. De biografie van Aboutaleb zou volgens haar ‘een mooie casus zijn van waarom er een algemene definitie moet komen van wat er wordt verstaan onder een politieke advertentie’.

Uitgever Francien Schuursma van de Bezige Bij is laconiek over de weigering van Facebook. ‘Er zijn gelukkig andere manieren om online met dit boek te adverteren. Al hoop ik dat Facebook zal inzien dat een verbod op advertenties voor dit soort boeken toch echt te ver gaat.’

Omslag van Ahmed Aboutaleb, overal de eerste.