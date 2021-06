Facebook: wie wil mag thuiswerken, maar wellicht tegen lager salaris

Een Facebookwerknemer op het hoofdkwartier in Silicon Valley krijgt na corona iets te kiezen over wel of niet thuiswerken. Beeld AP

De nieuwe richtlijn van Facebook heeft twee smaken: of een werknemer is meer dan 50 procent van de uren op de bedrijfsvloer, of helemaal nooit. Het communiqué vormt een verruiming van eerder aangekondigde plannen. In mei vorig jaar wilde het bedrijf enkel een select groepje werknemers, voornamelijk hooggeplaatste, toestemming geven om na de pandemie veel vanuit huis te werken, ondanks dat Zuckerberg al langer gelooft dat thuiswerken de toekomst heeft.

De coronacrisis heeft de top van de techgigant tot een vrijer protocol aangespoord. ‘Ik heb gemerkt dat werken op afstand mij meer ruimte heeft gegeven voor langetermijndenken en mij heeft geholpen meer tijd met mijn gezin door te brengen, waardoor ik gelukkiger en productiever ben op het werk’, schrijft Zuckerberg in een interne memo.

De 600 duizend werknemers van Facebook hebben tijdens de pandemie volledig thuisgewerkt. Dat gaat geleidelijk veranderen. Vanaf september moet de helft van de capaciteit op de bedrijfsvloer weer gevuld zijn, in oktober is elke werknemers die wil welkom.

Werken vanuit het buitenland

De nieuwe beleidslijn maakt het eenvoudiger voor werknemers om vanuit het buitenland voor Facebook te werken. Dat gaat het bedrijf ook toestaan, vanuit bepaalde landen. In het verleden was dit enkel voor hooggeplaatste werknemers mogelijk.

Ook saillant: wie ervoor kiest om vanuit een goedkopere regio dan Silicon Valley te werken, zal dat terugzien in het honorarium. Via de internetverbinding VPN, waarmee werknemers inloggen, en soms via zelfs het eigen sociale netwerk kan het bedrijf zien waar zijn werknemers uithangen. Facebook zal niet schromen die technieken te gebruiken, omdat het doorgeven van een verkeerde woonplaats belastingontduiking kan faciliteren. Zuckerberg kondigde in mei al ‘ernstige gevolgen’ aan voor wie betrapt wordt tijdens een poging daartoe.

Hybride werkschema’s

Andere grote techfirma’s beraden zich ook op het leven na corona: bij alle lijkt meer vrijheid mogelijk dan voorheen. Onder meer Alphabet Inc. (Google), Apple, Twitter, Microsoft en Spotify gaven te kennen hybride werkschema’s te zullen hanteren. Van het sextet (Facebook incluis) is Apple het meest terughoudend. Het elektronicabedrijf wil werknemers op vaste dagen blijven zien: maandag, woensdag en donderdag. Op andere dagen is er vrije keus.

Aan de andere zijde van het spectrum bevinden zich Twitter en Spotify. Het maakt de leiding niet uit als werknemers zich nooit meer op het bedrijf te laten zien, communiceerde Twitter vorig jaar intern. Spotify presenteerde in maart een vergelijkbare ‘Work from Anywhere’-richtlijn.