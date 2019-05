‘Facebook werkt in geheim aan eigen cryptomunt’

Beeld AP

Facebook-baas Mark Zuckerberg heeft begin deze maand in het diepste geheim gesproken over de plannen met de machtigste centrale bankier van Groot-Brittannië, Mark Carney, meldt de BBC. Ook is er overleg geweest met functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Het ambitieuze project moet in eerste instantie in een dozijn landen worden geïntroduceerd. Deze zomer komt Facebook mogelijk met meer details.

Met de nieuwe wereldmunt kunnen de 2,4 miljard gebruikers van Facebook, dat ook eigenaar is van WhatsApp en Instagram, straks onderling betalen. Bovendien onderhandelt Facebook volgens persbureau Bloomberg met tientallen webwinkels. Als zij het Facebook-geld accepteren als betaalmiddel voor hun spullen – denk aan kleding of boeken – vergroot dat de bruikbaarheid enorm.

Alternatief voor de banken

De GlobalCoin, zoals het Facebook-betaalmiddel intern wordt genoemd, stelt mensen in staat geld te betalen en te ontvangen zónder bankrekening. Daarmee kan Facebook de grootste uitdager voor de gevestigde banken tot nu toe worden. De munt wordt al vergeleken met de bitcoin. Onder aanhangers van die alternatieve munt klonk vrijdag op Twitter dan ook voorzichtig gejuich. Met behulp van Facebook kan eindelijk de schaal bereikt worden die nodig is om het grote publiek vertrouwd te maken met cryptovaluta.

Toch zijn er grote verschillen. Een van de nadelen van bitcoin is dat de waarde heen en weer schiet. Om zijn munt stabieler te maken, zou Facebook deze willen koppelen aan een ‘mandje’ van traditionele valuta als de dollar, euro en Japanse yen. Een ander onderscheid met initiatieven als bitcoin is dat die decentraal georganiseerd zijn. Computergebruikers zorgen er zelf voor dat transacties gecontroleerd worden en betrouwbaar zijn. Bij de GlobalCoin lijkt er daarentegen één oppermachtige instantie: Facebook.

Privacy

Het nieuws over de Facebook-munt komt op een gevoelig tijdstip. Het platform ligt wereldwijd onder vuur wegens privacyschendingen en gebrekkige veiligheid. Ook is er veel kritiek op zijn rol in nepnieuwscampagnes, zoals rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Door straks ook betalingen te faciliteren, zou het sociale netwerk nog veel meer over zijn gebruikers te weten komen. Voor adverteerders is het bijvoorbeeld interessant of iemand veel geld uitgeeft aan auto’s, sieraden of telefoons.

Ook gevoeligere informatie komt binnen handbereik. Facebook weet straks wellicht wie weinig geld heeft en niet op tijd de rekeningen betaalt. Bedrijven hebben veel geld over voor dit soort data over de kredietwaardigheid van potentiële klanten. De Amerikaanse Senaat stuurde twee weken geleden al een bezorgde brief aan Facebook. De volksvertegenwoordigers willen onder meer antwoord op de vraag hoe het nieuwe betaalsysteem de rechten van consumenten beschermt. Ook zal Facebook moeten zien te voorkomen dat zijn netwerk wordt misbruikt voor criminele transacties en witwassen.

De financiële wereld kijkt sinds jaar en dag met spanning uit naar de plannen van Facebook. Eind vorig jaar verschenen berichten over een cryptomunt voor WhatsApp-gebruikers. Toch is succes niet gegarandeerd. Een kleine tien jaar geleden deed het bedrijf ook al een poging. Met ‘Facebook Credits’ konden gebruikers aankopen doen in apps op het sociale netwerk. Dat virtuele geld strandde wegens gebrek aan interesse.

Kemphanen slaan handen ineen Voor de lancering van de GlobalCoin werkt multimiljardair Mark Zuckerberg van Facebook samen met twee oude bekenden, meldt de Financial Times. Het gaat om het bedrijf Gemini. De oprichters, de tweeling Cameron en Tyler Winklevoss, stonden aan de wieg van de voorloper van Facebook. Zij beschuldigden Zuckerberg er eerder van hun idee voor een website met profielen te hebben gejat. De zaak kwam voor de rechter. Uiteindelijk schikte Facebook voor 65 miljoen dollar.