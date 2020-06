Facebook verwijdert bericht Trumps campagneteam met nazi-symbool

Het nazi-symbool dat het campagneteam van Donald Trump heeft gebruikt. Beeld .

Trump gebruikte het symbool in een politieke advertentie waarin hij waarschuwde voor de ‘gevaarlijke extreemlinkse’ actiegroep Antifa. Volgens Trump heeft Antifa een leidende rol gespeeld in de recente rellen na de dood van George Floyd, hoewel daar geen bewijzen voor zijn.

Facebook heeft de berichten verwijderd omdat het niet toegestaan is om zonder uitleg symbolen van verboden haatgroepen te gebruiken. De campagneteam van Trump reageerde verbaasd op het besluit van Facebook. Volgens een woordvoerder maken activisten van Antifa zelf gebruik van de omgekeerde rode driehoek. Daarom mag het ook gebruikt worden in een advertentie tegen Antifa, aldus de woordvoerder.

‘Doodsbedreiging van links’

In de New York Times zegt historicus Martin Bray dat sommige antifascisten het symbool inderdaad hebben geadopteerd, als een geuzensymbool. Maar dat geeft de campagne van Trump nog niet de vrijheid om het symbool te gebruiken, vindt hij. ‘Het is een symbool dat de uitroeiing van links vertegenwoordigt. Het is een doodsbedreiging voor links. Dat is de historische betekenis.’

Het is niet duidelijk of de Trumpcampagne op de hoogte was van de historische betekenis van de omgekeerde rode driehoek, zei Jonathan Greenblatt van de Joodse Anti-Defamation League in de New York Times. ‘Maar het gebruiken van een symbool – dat praktisch identiek is aan een symbool dat gebruikt werd door de nazi’s – om tegenstanders aan te vallen is aanstootgevend en diep verontrustend’, aldus Greenblatt.

Trump heeft een gespannen verhouding met sociale mediabedrijven. Onlangs raakte hij in conflict met Twitter dat een fact check bij een van zijn tweets plaatste.