Facebook verwijdert 5,4 miljard nepaccounts in negen maanden

Dit blijkt uit het laatste Transparency Report van Facebook. In dit halfjaarlijkse overzicht laat het bedrijf van Zuckerberg zien welke maatregelen het heeft genomen om zijn platform te verschonen van allerlei ellende. De boodschap van Zuckerberg en de zijnen bij hun toelichting bij de stortvloed aan cijfers: we doen meer ons best dan ooit. Het feit dat er meer accounts dan ooit worden verwijderd – vorig jaar waren het er in dezelfde periode nog ‘slechts’ twee miljard – wil volgens de topman vooral zeggen dat Facebook het probleem tegenwoordig serieus aanpakt.

Haat, seks, geweld, spam

Dat de geautomatiseerde systemen van het bedrijf het merendeel van de accounts binnen een paar minuten weten te verwijderen, wil overigens nog niet zeggen dat het allemaal pais en vree is wat er op Facebook en Instagram gebeurt. Facebook schat zelf dat nepaccounts ongeveer 5 procent van het totaal aantal actieve gebruikers uitmaken. Ofwel het nog steeds indrukwekkende aantal van 120 miljoen nepaccounts.

Ook geeft Facebook inzicht in de berichten die worden verwijderd. Het netwerk onderscheidt verschillende categorieën: seks, pesten, kinderporno, haat, zelfverminking, terroristische propaganda, spam, geweld en de verkoop van illegale goederen als wapens of drugs. Voor het eerst wordt nu ook Instagram in de rapportage meegenomen, maar niet voor al deze categorieën.

Niet genoeg

De grootste categorie is spam, met maar liefst 1,9 miljard verwijderde berichten in de maanden juli tot en met september. Op ruime afstand komt ‘Naakt en seksuele activiteit’. In het derde kwartaal werden op Facebook zelf meer dan dertig miljoen van die berichten verwijderd. Het is nog altijd niet genoeg: op de tienduizend berichten die op Facebook worden gezien, zitten vijf of zes posts die naakt of seks bevatten.

De categorie ‘Naakte kinderen en seksuele uitbuiting van kinderen’ is met 11,6 miljoen verwijderde berichten op Facebook aanzienlijk. Hiervan werd 99,5 procent verwijderd voordat het door gebruikers werd gerapporteerd. Op Instagram ging het om ruim 750.000 berichten. De geautomatiseerde systemen werken hier wat minder goed: 5,4 procent van de beelden moest door gebruikers worden gerapporteerd voordat ze werden verwijderd.

Politiek

De presentatie van het rapport bevat overigens ook een politiek tintje. In de toelichting bij de cijfers legt Facebook de nadruk op de effectiviteit van zijn systeem, dat niet alleen op het moederschip Facebook wordt ingezet, maar ook om dochter Instagram op te schonen. De impliciete boodschap aan het groeiende leger politici dat pleit voor opsplitsing van het te machtige Facebook: we kunnen ons werk alleen goed doen vanwege onze schaalgrootte.