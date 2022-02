Facebook-topman Mark Zuckerberg is van het slag: ik wil niet dat het zo is dus is het niet zo

Beeld Javier Muñoz

In zijn boek Na de val beschrijft oud-Obama-adviseur Ben Rhodes vijf minuten in de nabijheid van Mark Zuckerberg. Het is januari 2017. Donald Trump heeft net de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Zuckerberg heeft de bewering dat Russisch nepnieuws op Facebook aan die winst bijdroeg, afgedaan als ‘knotsgek’. Op een forum in Lima stapt afzwaaiend president Obama op hem af en suggereert vaderlijk dat Facebook net als Wikipedia (‘dat is wél betrouwbaar’) moet nagaan waar informatie vandaan komt en of die geverifieerd is. Rhodes ziet hoe het normaal weinig expressieve gezicht van Zuckerberg betrekt, en opklaart zodra Obama verder moet. Obama zegt tegen Rhodes: ‘Ik hoop dat hij het snapt.’ Rhodes weet dat dit betekent: ‘Hij gaat niets doen.’

Zo bleek. Van 2019 tot 2021 werkte Frances Haugen voor Facebook in een projectgroep voor het tegengaan van het verspreiden van valse informatie. Ze werd ‘alsmaar bezorgder’. Ze kon waarschuwen wat ze wilde, als bepaalde ‘informatie’ veel adverteerders trok, vond de directie het lastig naar alarmbellen te luisteren. In september vorig jaar bracht Haugen als klokkenluider tienduizenden interne documenten van Facebook naar buiten. Daaruit bleek dat al voor de Amerikaanse verkiezingen van 2016 medewerkers hadden gewaarschuwd voor nepnieuws en complottheorieën, actie werd niet ondernomen. Haatzaaien in India door mannen van premier Narendra Modi: veel waarschuwingen, geen actie, India is een groeimarkt. Myanmar: hetzelfde verhaal. Zuckerberg reageerde laconiek op de klokkenluider: haar beschuldigingen zijn ‘niet erg logisch’. Als Facebook geen oog zou hebben voor de problematiek die het aankaart, zou Facebook geen mensen als zij emplooi geven.

Gedrag van een whizzkid

Snapt Mark Zuckerberg dingen niet of wil hij ze niet snappen?, is een vraag die al velen heeft beziggehouden. Er zijn biografieën waarin zijn gedrag typerend wordt genoemd voor het persoonstype waarvoor termen als ‘nerd’ en ‘whizzkid’ bestaan – hij is briljant op bepaalde gebieden, daarbuiten zijn er aspecten van het leven die hem ontgaan, zijn brein registreert ze niet. Hij kan weinig met emoties, het idee dat ‘het delen van informatie’ in de praktijk hetzelfde kan zijn als ‘het opzwepen van emoties’, is voor hem lastig te bevatten.

Dat kan zijn, maar Zuckerbergs voorkeur voor ja-knikkers in zijn omgeving heeft niets met een whizzkidbrein te maken. Ben Rhodes verbaasde zich in januari 2017 niet alleen over Zuckerberg zelf, maar óók over dociele Facebookbestuurders die hem vergezelden, ‘royaal betaalde mensen wie er alles aan gelegen was om ervoor te zorgen dat hij geen twijfel ging koesteren over zijn eigen aannames’. Van alle techmiljardairs wordt Zuckerberg het minst graag tegengesproken. Hij is, zegt Rhodes, ‘een reflexmatig defensieve man’. Veel wat hij zegt komt neer op: ik wil niet dat het zo is en dus is het niet zo.

Imago oppoetsen

Ten behoeve van Facebooks imago kwam hij met projectgroepen tegen nepnieuws en een ‘externe’ raad van toezicht. De koers en het verdienmodel van het bedrijf bleven exact hetzelfde. Als een vos instemt met toezicht op kippen, is het niet de bedoeling dat hemzelf de toegang tot het hok wordt ontzegd.

De cynici onder de Facebookwatchers zeggen dat Zuckerberg pas vorige week donderdag slecht nieuws kreeg dat hem echt iets deed: de koersval van 230 miljard dollar van moederbedrijf Meta – voor het éérst is zijn handel minder in trek. Vooralsnog gaan er miljarden naar de afdeling ‘virtuele werkelijkheid’. In de toekomst moeten mensen met virtual reality-brillen de wereld precies zo kunnen zien als ze wensen. Zuckerberg zelf heeft zo’n bril niet nodig.