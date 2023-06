Facebook toont vacatures soms vrijwel uitsluitend aan mannen óf vrouwen

Facebook reikt jaarlijks een prijs uit aan Spaanse vrouwelijke ondernemers uit rurale gebieden. Beeld Carlos Lujan / Getty

Global Witness plaatste negen genderneutrale advertenties voor bestaande vacatures op prikbordsite Indeed. Op Facebook werden de vacatures voor receptionist, basisschoolleraar en kapper voor zo’n 90 procent aan vrouwen getoond, bij de vacatures voor monteur en elektricien was dat precies andersom. Ook vacatures voor schilder en chefkok kwamen grotendeels bij mannen terecht, bij pakketbezorger en koerier ging de verdeling, hoewel in het voordeel van mannen, redelijk gelijk op.

Bij het plaatsen van een vacatureadvertentie sluit Facebook de mogelijkheid uit om te selecteren op kenmerken als geslacht, om zo discriminatie te voorkomen. Het algoritme toont advertenties in sommige gevallen toch vrijwel uitsluitend aan mannen of vrouwen, en ontneemt mensen op die manier de kans interessante vacatures te bekijken.

Die klacht heeft Global Witness samen met vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann bij de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens neergelegd. Als de Autoriteit Persoonsgegevens meegaat in de klacht kan het een dwangsom opleggen, het College voor de Rechten van de Mens kan aanbevelen dat Facebook het algoritme aanpast.

Waar het voor reguliere advertenties op Facebook wel mogelijk is om te selecteren bij welke doelgroep het bericht terecht moet komen, zijn die opties bij vacature-advertenties erg beperkt. Volgens een woordvoerder van Clara Wichmann werd Global Witness bij het plaatsen van deze advertenties gevraagd te kiezen of ze wilden dat de advertentie door zo veel mogelijk mensen gezien zou worden, of dat er zo veel mogelijk mensen op zouden klikken. Zij kozen de laatste optie.

Logica

Maar als meer dan 90 procent van de elektriciens op Facebook man is en zo veel mogelijk clicks het doel, is het dan niet logisch om zo’n advertentie uit te zetten bij een doelgroep die qua samenstelling het meest op de populatie elektriciens lijkt?

Lieselotte Blommaert, universitair docent sociologie aan de Radboud Universiteit: ‘Statistisch discrimineren kan een bepaalde logica hebben, maar uiteindelijk geef je daardoor individuen geen gelijke kansen. Als je mensen met een niet-Nederlands klinkende achternaam van bepaalde vacatures uitsluit omdat je ervan uit gaat dat zij de taal niet genoeg beheersen, dan vinden we dat onacceptabel. In dit geval is dat voor een vrouw die interesse heeft in zo’n functie niet anders.’

Een werkgever mag onder speciale omstandigheden een geslacht voortrekken, bijvoorbeeld om de man-vrouwverhouding gelijk te trekken. Zo besloot de TU Eindhoven een paar jaar geleden wetenschappelijke vacatures in het eerste halfjaar alleen voor vrouwen open te stellen. Het leverde ze in ongeveer een jaar tijd 48 vrouwelijke wetenschappers op, terwijl er in dezelfde periode alsnog 52 mannelijke wetenschappers werden aangenomen. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat de universiteit met dit voorkeursbeleid te ver ging, omdat dit niet past in de wet gelijke behandeling.

Facebook zegt in een reactie dat gebruikers met de zoekfunctie nog steeds alle advertenties kunnen zien, en dat ze discriminatie tegengaan door adverteerders niet de mogelijkheid te geven te selecteren op geslacht. Hoe het kan dat het algoritme dit alsnog lijkt te doen, legt het bedrijf niet uit.