Facebook start informatiecentrum tegen nepnieuws over klimaat

Facebook start informatiecentrum gericht op het klimaat. Beeld The Asahi Shimbun via Getty Imag

Wie de nieuwe pagina bezoekt, ziet prominent bovenaan een rijtje wetenschappelijke bevindingen staan, zoals: de mens is verantwoordelijk voor een temperatuurstijging van 1 graad sinds het pre-industriële tijdperk. Verder zijn er veel grafieken, uitlegverhalen en nieuws.

Dit alles moet een tegenwicht bieden tegen de grote hoeveelheden nepnieuws die via Facebook worden verspreid. Het klimaat is een van de onderwerpen waar veel desinformatie over wordt geschreven en verspreid. Het komt Facebook steeds vaker op kritiek te staan: het zou te weinig doen om nepnieuws tegen te gaan. Die kritiek klinkt sinds de vorige presidentsverkiezingen in de VS steeds luider.

Bol van overdrijvingen

Weliswaar tuigde het bedrijf al eerder een factchecksysteem op om desinformatie tegen te gaan, maar voor de critici gaat dat niet ver genoeg. Uitspraken van politici over klimaatverandering zijn bijvoorbeeld gewoon toegestaan, ook al berusten die uitspraken op onwaarheden. ‘Toespraken van politici staan altijd bol van de overdrijvingen en het selectief gebruiken van data’, stelt beleidsbepaler bij Facebook Nick Clegg daarover.

Het informatiecentrum moet deze leemte deels opvullen. Eerder lanceerde het bedrijf al vergelijkbare pagina’s over het coronavirus en over de Amerikaanse verkiezingen. De beste remedie tegen desinformatie blijft namelijk het bieden van wetenschappelijke inzichten, zo meent het bedrijf. Hiermee hoeft Facebook ook geen controversiële beslissingen te nemen over het verwijderen van uitspraken van politici. Twitter en Snapchat doen dat overigens wel.

Mager en nogal laat

Klimaat- en natuurorganisaties zijn - op zijn gunstigst - gematigd positief over het initiatief. Ja, het is goed dat Facebook nu eindelijk in ieder geval iets doet, is de teneur. Maar, zo klinkt het ook, het is te mager en nogal laat. Klimaatonderzoeker John Cook van de George Mason Universiteit wijst tegenover USA Today op het eerdere succesvolle covid-informatiecentrum, waarmee maar liefst 2 miljard mensen zijn bereikt. Technologie is het probleem dus niet, aldus Cook. Wel een gebrek aan wil.

‘Op zijn best is Facebook traag met zijn reactie op desinformatie over het klimaat’, stelt Cook. ‘Op zijn slechtst hebben ze alle factcheckingpogingen actief de nek omgedraaid door klimaatontkenningsorganisaties alle ruimte te geven om hun desinformatie te verspreiden.’ Ook organisaties als Greenpeace en Friends of the Earth kwamen met vergelijkbare kritiek en spreken over ‘halve maatregelen’.

Het informatiecentrum is direct beschikbaar in de Facebook-app, maar nu nog alleen voor gebruikers in de VS, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Nederland moet ‘binnenkort’ volgen. Het centrum is via de browser al wel voor iedereen toegankelijk.