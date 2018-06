Facebook-reddingsboei Instagram opent met IGTV aanval op YouTube

Instagram-baas Kevin Systrom antwoordt vragen over IGTV tijdens de persconferentie. Foto REUTERS

IGTV – Instagram TV – werd woensdag op een evenement in San Francisco gepresenteerd. Het is een losse app, maar wordt ook geïntegreerd in de bestaande Instagram-app. IGTV draait puur op video. Waar de ‘gewone’ Instagram nog een limiet van maximaal één minuut stelde, daar gaat IGTV tot een uur. Hiermee moet de dienst gaan concurreren met YouTube, dat net als Instagram zelf mateloos populair is bij jongeren.

Een ander verschil met de Instagram-app is dat IGTV puur draait om beeld. Video’s worden direct fullscreen getoond, in verticaal formaat. Logisch, want tablet of computer spelen geen rol meer in de wereld van Instagram. De navigatie is simpel gehouden; gebruikers kunnen kiezen uit een paar opties, waaronder ‘Populair’ of de kanalen die al gevolgd worden. Net als televisie heeft IGTV ook kanalen, zegt Instagram-oprichter Kevin Systrom zelf, maar bij IGTV zijn 'de mensen' de kanalen.

1 miljard gebruikers

Op hetzelfde evenement werd ook bekendgemaakt dat Instagram nu de grens van 1 miljard gebruikers is gepasseerd. Toen Facebook in 2012 voor 1 miljard dollar inlijfde, had de toen twee jaar oude dienst nog slechts 30 miljoen gebruikers. Het blijkt dus een gouden greep te zijn geweest van Mark Zuckerberg, zeker omdat het moederschip het zelf moeilijk heeft. Niet alleen vanwege alle privacyschandalen van dit jaar, maar vooral omdat tieners afhaken.

Tieners

Volgens een studie van vorige maand van het Amerikaanse Pew Research Center zijn Snapchat, Instagram en YouTube de drie meestgebruikte apps onder Amerikaanse tieners tussen 13 en 17 jaar. Facebook wordt inmiddels nog maar door 51 procent van hen gebruikt. Nog steeds veel, maar wie weet dat dit percentage nog maar drie jaar geleden op ruim 70 procent lag, ziet hoe hard het de verkeerde kant op gaat. In dezelfde periode steeg het gebruik van Instagram juist van 52 naar 72 procent. Snapchat maakte een vergelijkbare stijging door.

De aankondiging van IGTV legt Facebook geen windeieren. De koers steeg na de bekendmaking direct al met 2,3 procent, wat Zuckerberg in één klap 1,7 miljard dollar rijker maakte. Op papier dan. De topman is nu goed voor 77 miljard dollar. Instagram-oprichter Systrom moet het doen met een kleine 1,7 miljard.