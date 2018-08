Facebook reageert niet snel genoeg of helemaal niet op haatberichten jegens moslims in Myanmar

Facebook wordt sinds 2013 door mensenrechtenorganisaties gewaarschuwd over het probleem. Ook tikte de Verenigde Naties de website maanden geleden al op de vingers naar aanleiding van de informatie die verspreid wordt in Myanmar.

Onderzoekers van de VN stelden in een rapport dat op Facebook leugens en halve waarheden worden verspreid die moslimhaat aanwakkeren. De haat richt zich vooral op de Rohingya, een officieel stateloze minderheidsgroep die sinds 2016 wordt onderdrukt door de regering in het boeddhistische Myanmar. Duizenden mensen kwamen volgens Artsen zonder Grenzen al om het leven, zeker 700 duizend Rohingya zijn Myanmar inmiddels ontvlucht en zijn opgevangen in vluchtelingenkampen in onder meer Bangladesh.

Facebookbaas Mark Zuckerberg beloofde in april beterschap: er zouden tientallen mensen worden ingehuurd die Birmees spreken. Deze content moderators gingen hard aan de slag om haatspraak in te dammen, aldus Zuckerberg. In juli maakte het bedrijf bekend dat voor ‘verkeerde informatie die als doel heeft fysieke schade toe te brengen’ geen plek was op het sociale netwerk, nadat berichten op de site tot geweld jegens moslims hadden geleid in Sri Lanka.

Geen medewerkers in Myanmar

Toch blijken de haatberichten lastig in te dammen, mede omdat Facebook geen medewerkers heeft in Myanmar. Het bedrijf modereert in het land met behulp van een ingehuurd bedrijf gevestigd in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Dit (geheime) project heeft de codenaam ‘Project Honey Badger’, onthulde Reuters. Zo'n zestig mensen houden zich bezig met wat in Myanmar op Facebook wordt geplaatst.

Dit alles lijkt weinig effect te hebben gehad. Het sociale netwerk blijft groeien in Myanmar, een land met 18 miljoen inwoners, en de hoeveelheid haatspraak groeit mee. Voor veel internetgebruikers in Myanmar strekt het internet zich niet veel verder uit dan Facebook. Mensen gebruiken de site voor nieuws, entertainment en het uitwisselen van berichten via Facebook Messenger. De groei wordt aangewakkerd door het feit dat er geen datakosten verbonden zijn aan het gebruik van de app.

Facebook heeft een uitdrukkelijk beleid dat het aanvallen en beledigen van etnische bevolkingsgroepen en pornografie verbiedt. Toch vonden persbureau Reuters en het Human Rights Center van de rechtenfaculteit van de Amerikaanse universiteit UC Berkeley gezamenlijk meer dan 1.000 voorbeelden van berichten, reacties, foto's en video's die zich expliciet richten tegen moslims in Myanmar. Daaronder bevindt zich materiaal dan al meer dan zes jaar online staat.

The Guardian schrijft over een foto uit 2013 van een traditionele Rohingya-maaltijd, waaronder geschreven stond dat ‘we ze moeten bevechten zoals Hitler dat deed met de Joden’. Bij een foto van een boot vol Rohingya-vluchtelingen in Indonesië, op de vlucht voor geweld in Myanmar, stelde een gebruiker voor er benzine overheen te gieten en er een lucifer bij te houden, ‘zodat ze Allah sneller kunnen ontmoeten’. Het onderzoek van Reuters rept ook over berichten die moslims omschrijven als honden, verkrachters en maden en pornografische anti-moslimbeelden.

Facebook leunt zwaar op gebruikers bij het melden van haatdragende berichten, maar tot een paar maanden geleden was het menu waarin dit gebeurt niet beschikbaar in het Birmees. Mensen in Myanmar moesten hun meldingen dus in het Engels doen.

In een reactie op het onderzoek van Reuters geeft Facebook dus toe ‘te langzaam’ te hebben gereageerd op de groeiende hoeveelheid haatberichten in Myanmar. Ook laat het bedrijf weten dat er veertig extra mensen worden ingehuurd die Birmees spreken. Facebook zegt meer berichten en pagina's in het Birmees te verwijderen die in strijd zijn met de eigen regels.