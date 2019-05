Facebook poetst zijn platformen op – en hoopt dat hetzelfde geldt voor zijn imago

Zuckerberg - die het slechte privacy-imago van zijn bedrijf hoopt op te poetsen - kondigt de aanpassingen aan. Beeld Facebook

Centraal staat een toenemende focus op interactie tussen kleinere groepen mensen, blijkt uit de presentatie van Mark Zuckerberg op een conferentie van het techbedrijf. Vorige maand kondigde de Facebookbaas deze koers al aan, nu volgen concrete aankondigingen. Aanpassingen worden eerst in de Verenigde Staten doorgevoerd, het is nog onduidelijk wanneer dit in Europa gebeurt. Een overzicht van de belangrijkste plannen.

Facebook

Het platform Facebook krijgt een prominentere plek voor ‘groepen’, waar leden samenkomen met interesse in hetzelfde onderwerp, zoals tennis of klassieke muziek. Leden krijgen een eigen tabblad met een overzicht van activiteiten in de groepen waarvan ze lid zijn. Verder komen er onder meer mogelijkheden om in groepen over gezondheid anoniem berichten te plaatsen en om binnen sommige groepen weer aparte subgroepen te vormen.

Bovendien krijgt Facebook een nieuw jasje, met minder blauw en meer wit. De apps van zowel Facebook als Messenger zullen minder opslagruimte innemen en sneller opstarten. Een nieuwe functionaliteit, ‘Meet new friends’, wordt een soort datingwebsite om vrienden mee te vinden op basis van interesses.

Een impressie van de nieuwe opmaak van Facebook, met een prominentere plek voor groepen. Beeld Facebook

En ‘Facebook Dating’, een daadwerkelijke datingfunctionaliteit die nog naar Nederland moet komen, geeft straks de optie om vrienden die je stiekem leuk vindt te noteren. Zet een van hen jou ook op zo’n geheime erelijst? Dan word je gekoppeld.

De ‘secret crush’-functionaliteit, die gebruikers die elkaar stiekem leuk vinden aan elkaar koppelt. Beeld Facebook

Instagram

Volgende week begint een test waarbij gebruikers van Instagram directer kunnen shoppen bij artiesten, kledingmakers of influencers op het platform, dat nu vooral draait om het delen van foto’s en video’s. Aanbieders kunnen aangeven welk product ze laten zien, waarna de gebruiker het direct kan aanschaffen. Daarmee kan Instagram sterker het karakter van een marktplaats krijgen.

De functionaliteit die Instagram-gebruikers getoonde producten direct laat kopen. Beeld Facebook

Ondertussen zijn er plannen om het belang van ‘likes’ terug te schroeven. In Canada zijn tests gaande waarbij niet langer openbaar is hoeveel mensen een bijdrage leuk vinden. Hiermee zou de competitie om likes afnemen. Verder zijn er nieuwe camerafuncties aangekondigd die meer creatieve mogelijkheid toevoegen, zoals nieuwe opties voor het versieren van foto’s en het toevoegen van een quiz aan een bijdrage.

Screenshots van de vernieuwde camerafunctionaliteit van Instagram. Beeld Facebook

Messenger

Messenger, gericht op gesprekken tussen individuen of kleine groepjes, krijgt een heel nieuw aspect: gebruikers kunnen straks naast onderling chatten, ook foto’s of updates delen zoals bij andere sociale media, maar dan met kleine groepjes vrienden. Ook biedt het platform straks de mogelijkheid om gelijktijdig naar dezelfde video te kijken en komt er een versie voor desktopcomputers, vergelijkbaar met Skype.

Whatsapp

Berichtendienst Whatsapp biedt straks de mogelijkheid om betaalverzoeken direct via de app te versturen, als een ingebouwde variant op het al bestaande Tikkie.

Privacyschandalen

Een deel van de plannen is een reactie op de schier eindeloze reeks privacy- en beveiligingsschandalen die de afgelopen jaren het imago aantastte van Facebook. Vorige week nog werd bekend dat de techreus rekent op een boete van 3 tot 5 miljard dollar van de Amerikaanse Federale Handelscommissie, voor het schandaal met Cambridge Analytica. Dat databedrijf kon in 2016 zonder toestemming bij de persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen gebruikers om gerichter campagne te voeren voor Donald Trump.

‘Ik weet dat we niet de sterkste reputatie op gebied van privacy hebben, om het voorzichtig uit te drukken’, zei facebookbaas Mark Zuckerberg dan ook grijnzend tijdens de conferentie. Wat hem betreft gaan de nieuwe plannen helpen om die reputatie te veranderen.

In maart, toen Zuckerberg zijn nieuwe privacylijn uiteen zetten, wezen sceptici er echter op dat Facebook al jaren hamert op het belang van privacy, maar niettemin telkens opnieuw in schandalen verzeild raakt waaruit blijkt dat het platform het niet altijd zo nauw neemt met de privacy van zijn gebruikers.

Controversieel is bovendien Zuckbergs plan om de chatdiensten van Messenger, Instagram en Whatsapp te integreren, zodat gebruikers berichten kunnen sturen tussen verschillende platformen. Deze berichten zullen versleuteld zijn, zodat ze onleesbaar zijn voor iedereen buiten de verzender en ontvanger. Dat voorkomt niet dat Facebook gedetailleerdere, privacygevoelige data kan verzamelen voor adverteerders, vrezen critici. Dat berichten zijn versleuteld, voorkomt immers niet dat geregistreerd kan worden wie met wie communiceert en vanaf welke locaties.