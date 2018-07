Facebook onderschept politieke beïnvloedingscampagne met nep-accounts

Facebook heeft een politieke beïnvloedingscampagne met nepaccounts stopgezet door tientallen profielen en –pagina’s op het sociale netwerk te verwijderen. De accounts probeerden de publieke opinie in Amerika te beïnvloeden in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse Congres in november. Dat deden zij door verder te stoken in polariserende maatschappelijke kwesties.

Het bedrijf liet in een verklaring weten Congresleden deze week op de hoogte te hebben gebracht van de beïnvloedingscampagne en de beëindiging daarvan. De accounts – 17 Facebook-profielen, acht Facebook-pagina’s en zeven Instagram-accounts – werden twee weken geleden ontdekt, aldus Facebook. Zeker 290.000 gebruikers volgden ten minste één van de verwijderde pagina's. ‘We willen niet dat mensen of organisaties een netwerk van accounts creëren om anderen te misleiden over wie ze zijn of wat ze doen,’ verklaarde het bedrijf.

Facebook ontdekte onder meer een pagina genaamd ‘Resisters’, die een evenement aanmaakte om te demonstreren tegen een white supremacist-beweging. Ook vond het gecoördineerde acties rondom de leus #AbolishICE, de linkse roep om het opheffen van de U.S. Immigration and Customs Enforcement, de dienst die belast is met de uitvoering van het restrictieve migratiebeleid van president Trump.

Rusland

Het is niet duidelijk wie er achter de nepaccounts zit. In 2016 werden de Amerikaanse presidentsverkiezingen beïnvloed door een online campagne die later in verband werd gebracht met de Internet Research Agency, een Russische trollenfabriek. Een concrete link ontbreekt dit keer. Volgens de New York Times zeiden medewerkers van Facebook achter gesloten deuren tegen leden van het Congres dat Rusland waarschijnlijk ook een rol speelt bij deze campagne.

In de twee jaar voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 2016 werden zo'n 126 miljoen Amerikanen blootgesteld aan de beïnvloedingscampagne van de Russische trollenfabriek, meer dan de helft van de kiesgerechtigden. Die pogingen om politieke verdeeldheid te zaaien, overvielen Facebook. Sindsdien heeft het bedrijf maatregelen genomen om niet dezelfde fouten te maken. Met het oog op de tussentijdse verkiezingen is veel geïnvesteerd in het opsporen van nepaccounts, onder meer met kunstmatige intelligentie. Ook nam het bedrijf anti-terrorismedeskundigen in dienst.

Het onderzoek naar de beïnvloedingscampagne is nog gaande. Facebook werkt daarin samen met de FBI. Zowel Democraten als Republikeinen in het Congres wezen alvast naar Rusland. ‘Het doel van [dit soort] operaties is om onenigheid, wantrouwen en verdeeldheid te zaaien,’ zei de Republikeinse senator en voorzitter van de Senaatscommissie Inlichtingen Richard Burr in een verklaring. ‘De Russen willen een zwak Amerika.’