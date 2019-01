Facebook neemt nieuwe maatregelen om beïnvloeding van Europese verkiezingen te voorkomen

De nieuwe maatregelen zijn vergelijkbaar met de maatregelen die Facebook vorig jaar nam om buitenlandse inmenging te voorkomen in de tussentijdse verkiezingen in de VS en in Groot-Brittannië en Brazilië. Met de strengere eisen wil ’s werelds grootste sociale-mediaplatform tegemoet komen aan de kritiek dat het te weinig doet om misbruik te voorkomen.

Voor eind juni moeten de nieuwe eisen wereldwijd van kracht zijn, kondigde hoofd internationale zaken Nick Clegg aan. ‘Wij hebben nu meer dan 30 duizend mensen die werken aan veiligheid, drie keer meer dan in 2017’, aldus Facebook in een verklaring.

De maatregelen zullen eerst in februari in India van kracht worden, om de verkiezingen daar te beschermen. Daarna volgen Israël en Oekraïne en uiteindelijk Europa, waar in mei de verkiezingen voor het Europees Parlement worden gehouden.

De Britse oud-vicepremier Nick Clegg, nu werkzaam voor Facebook, zei dat Facebook alles wil doen om de beïnvloeding van diverse verkiezingen wereldwijd te voorkomen. Beeld EPA

Onder druk

Facebook stond onder druk om in actie te komen, nadat vorig jaar bekend werd dat het Britse bedrijf Cambridge Analytica persoonlijke informatie van Facebookgebruikers had vergaard. Deze informatie werd vervolgens gebruikt om miljoenen Amerikaanse kiezers te beïnvloeden, via politieke advertenties, tijdens de presidentsverkiezingen van 2016.

Sindsdien wordt voor een herhaling gevreesd, onder andere tijdens de Europese parlementsverkiezingen. Ook worden dit jaar in diverse Europese landen verkiezingen gehouden, zoals in Nederland in maart voor de Provinciale Staten.

Naast het alleen toelaten van advertenties van ‘goedgekeurde’ organisaties , zoals politieke partijen, zal er bij de advertenties ook de tekst ‘betaald door’ worden geplaatst. Net als het geval was bij de verkiezingen van november in de VS, zullen de advertenties worden opgeslagen.

Bescherming tegen nepnieuws

Deze ‘openbare bibliotheek’ zal zeven jaar lang voor iedereen toegankelijk zijn. Zo kan worden nagegaan wie de advertenties betaalde, hoe vaak ze werden bekeken en op wie ze waren gericht. De nieuwe strenge regels zullen ook gelden voor advertenties die zich alleen richten op bepaalde onderwerpen, zoals immigratie.

Facebook zal twee nieuwe regionale kantoren inrichten, in Dublin en Singapore, van waaruit informatie over verkiezingen wereldwijd in de gaten worden gehouden. ‘Deze teams zijn een extra laag bescherming tegen nepnieuws, haatberichten en pogingen om te voorkomen dat kiezers gaan stemmen’, aldus Facebook.

Clegg, voormalig Britse vicepremier, benadrukte opnieuw dat het bedrijf geen gegevens van gebruikers verkoopt aan derden. ‘Dat zou niet alleen verkeerd zijn, het zou ook onze manier van zaken doen ondermijnen’, aldus Clegg.