Facebook-moeder Meta moet na eerste omzetdaling ooit ‘meer doen met minder middelen’

Bij het hoofdkwartier van Meta in Californië nemen twee mannen selfies met het logo. Beeld Reuters

De omzet van Meta in de maanden april tot en met juni kwam uit op 28,8 miljard dollar, omgerekend zo’n 28,3 miljard euro. Dat is net iets minder dan de 29,1 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. In termen van nettowinst was de terugval van Meta ten opzichte van een jaar eerder nog sterker. Die daalde namelijk met 36 procent, van 10,4 miljard dollar naar 6,7 miljard. In reactie op de cijfers daalde de beurswaarde van Meta op de beurs met zo’n 4,6 procent. In het afgelopen jaar is die beurswaarde zelfs ruim gehalveerd. Wat verklaart de malaise bij Meta?

1. 28,2 miljard dollar

Meta haalt bijna al zijn omzet uit advertentie-inkomsten. In de afgelopen drie maanden kwamen die uit op 28,2 miljard dollar, tegenover 28,6 miljard een jaar eerder. Hoewel 15 procent meer mensen de advertenties op platforms als Facebook en Instagram zien, zijn de prijzen daarvoor met 14 procent gedaald. Dat komt volgens Meta zelf door de onzekere economische omstandigheden. Bedrijven houden hun geld liever in hun zak, wat de vraag naar advertenties drukt.

Maar er speelt meer. iPhonegebruikers moeten sinds kort aan elke app expliciet toestemming geven om hun gegevens te verzamelen. Dat maakt het voor Facebook veel lastiger om een profiel van die gebruikers op te stellen en ze op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties voor te schotelen. Toen Apple de wijziging vorig jaar aankondigde, reageerde Facebook woedend. De gevolgen worden nu duidelijk merkbaar in de kwartaalcijfers van Meta.

2. 15 procent

Facebook en met name Instagram hebben steeds meer te duchten van concurrent TikTok. Vooral jongeren besteden veel tijd op die app, en elke minuut op TikTok is een minuut waarin ze niet langs instagram-advertenties kunnen scrollen. Instagram heeft daarom een aantal wijzigingen doorgevoerd die de app meer op TikTok moeten laten lijken.

Op dit moment is 15 procent van de content die Meta’s gebruikers te zien krijgen al geselecteerd door kunstmatige intelligentie en afkomstig van accounts die ze niet volgen. Meta-topman Mark Zuckerberg kondigde bij de presentatie van de jaarcijfers aan dat dat percentage eind 2023 ruim verdubbeld moet zijn naar ten minste 30 procent.

Maar daar zijn lang niet alle gebruikers blij mee. Op Instagram ging deze week een bericht rond dat het nieuwe ontwerp van de app bekritiseerde. Populaire influencers als Kim Kardashian en Kylie Jenner deelden de oproep om ‘te stoppen met proberen TikTok te zijn’ en ‘Instagram weer Instagram te maken’. Ook fotografen, die de app veel gebruiken om hun werk te tonen en klanten te werven, zijn ontevreden over de nieuwe focus op video’s en snel verdwijnend beeld.

3. 452 miljoen dollar

Zuckerberg heeft nog meer plannen voor de toekomst van zijn bedrijf. De belangrijkste van die plannen is domineren in de zogeheten metaverse, de virtuele wereld, waarin we als het aan Zuckerberg ligt over een tijdje een groot deel van ons sociale en professionele leven doorbrengen. De naamswijziging van Facebook naar Meta moest die ambitie onderstrepen.

Zo ver is het nog lang niet. Reality Labs, het Meta-bedrijf dat zowel de hardware (headsets) als de software voor de metaverse ontwikkelt, draaide in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van 452 miljoen dollar. Dat is aanzienlijk lager dan de 695 miljoen uit het eerste kwartaal.

4. 32 procent

De omzet van Meta daalde licht ten opzichte van vorig jaar, maar de meeste pijn zit misschien wel in de kosten. Die stegen met 22 procent tot 20,5 miljard dollar. Belangrijkste reden daarvoor is het uitbreidende personeelsbestand. Eind juni had Meta 84 duizend medewerkers, 32 procent meer dan een jaar eerder.

Nu neemt Meta uiteraard niet zomaar mensen aan. Veel van de nieuwe personeelsleden werken aan de ontwikkeling van de metaverse, of proberen door middel van kunstmatige intelligentie de privacymaatregelen van Apple te omzeilen en alsnog gepersonaliseerde advertenties te maken. Maar ook Zuckerberg realiseert zich dat het personeelsbestand wel erg zwaar op de kosten drukt. Hij verzekerde beursanalisten daarom dat ‘we meer gaan doen met minder middelen’.