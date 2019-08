Facebook lost oude belofte in en krijgt volg-mij-niet-knop

Zo gaat het nieuwe gereedschap eruit zien. Beeld Facebook

Bijna iedereen zal het bekend voorkomen: je bezoekt ergens op internet een online winkel op zoek naar nieuwe sportschoenen van een bepaald merk. Even later log je in op Facebook en, jawel, daar verschijnt een advertentie van precies die sportschoenen. Uiteraard is dat geen toeval: Facebook weet feilloos welke sites je bezoekt, welke apps je gebruikt en waar je daarbinnen naar op zoek bent.

Facebook gaat gebruikers nu de mogelijkheid geven om door het bedrijf via andere apps en websites verzamelde informatie te bekijken en – desgewenst - van hun account los te koppelen. Mark Zuckerberg beloofde anderhalf jaar geleden stellig dat zijn bedrijf met dergelijk nieuw privacygereedschap (Off-Facebook Activity genaamd) zou komen. Dat het allemaal veel langer duurde, heeft volgens Facebook te maken met de complexiteit van de operatie.

Onzichtbaar

Te beginnen in Ierland, Zuid-Korea en Spanje (andere landen moeten ‘de komende maanden’ volgen) lost Facebook zijn belofte nu in. Het bedrijf gebruikt al jarenlang diverse methodes om zijn gebruikers te volgen. Dat kan via de like-knop die op sites wordt geplaatst, maar ook via zogenoemde pixels. Dat zijn onzichtbare plaatjes die sitebeheerders op hun sites plaatsen om hun adverteerders – én Facebook – ter wille te zijn. Het is een praktijk waar bijna alles sites (ook die van de Volkskrant) aan meedoen, maar die pas sinds een jaar of twee onder het brede publiek bekend is.

Arnold Roosendaal, directeur van de Privacy Company, noemt het ‘een mooie stap’ dat Facebook nu transparant is over welke informatie het bedrijf van zijn gebruikers verzamelt. ‘Ik verwacht dat veel mensen die de informatie bekijken, zullen schrikken over hoe gedetailleerd en rijk de dataset is over hun internetgedrag en over het gebruik van allerhande apps.’ Roosendaal, die ooit als eerste aan het licht bracht dat de sympathieke like-knop eigenlijk een volg-knop was, heeft echter wel een aantal kanttekeningen.

Kritiek

‘Het initiatief om te kijken naar de informatie en deze los te koppelen van zijn account ligt bij de gebruiker. Hij moet dus actief aan de slag om instellingen aan te passen en iets teniet te doen waar hij nooit bewust voor heeft gekozen’, aldus Roosendaal. Het zou wat hem betreft andersom moeten zijn: alleen als iemand expliciet aangeeft dat hij wil dat zijn surfgedrag wordt geanalyseerd om gerichte advertenties te krijgen, mag Facebook dat doen.

Verder heeft Roosendaal er moeite mee dat de informatie weliswaar wordt losgekoppeld van het profiel, maar nog steeds wordt verzameld. ‘Facebook slaat het anoniem op, maar bij die anonimiteit heb ik mijn vraagtekens. De gegevens worden niet actief gekoppeld aan een account, maar ik verwacht dat de gegevens nog steeds op individueel niveau worden samengesteld.’

‘Zo werkt het nu eenmaal’

Zelf zegt Facebook dat het ‘wat gevolgen’ zou kunnen hebben voor zijn omzet, maar dat het belangrijker is dat gebruikers controle hebben over hun eigen data. Tegelijkertijd stelt het bedrijf ook dat het volgen van consumenten om zo gerichte advertenties te kunnen aanbieden ‘nou eenmaal is hoe internet werkt’. Hoe dan ook had Facebook weinig keus, omdat het bedrijf onder het vergrootglas ligt bij de autoriteiten, zowel in Europa als in zijn thuisland.