Facebook huurt voormalig vicepremier Verenigd Koninkrijk Nick Clegg in

Facebook deed deze week een opmerkelijke zet in het continue schaakspel met overheden die bezorgd zijn over de groeiende macht van de techindustrie. Nick Clegg, voormalig vicepremier van het Verenigd Koninkrijk, verhuist naar Silicon Valley om te helpen de communicatiestrategie van Facebook vorm te geven.

De ‘datarevolutie’, waarbij techbedrijven enorme hoeveelheden gegevens over burgers verzamelen, verwerken en opslaan, leidt tot grote zorgen over de economische en politieke macht van die bedrijven, en over de privacy van burgers. In een interview met de Britse Financial Times suggereert Clegg dat hij de baan bij techgigant Facebook heeft aangenomen om te helpen een en ander in goede banen te leiden.

‘Ik wilde in de machinekamer werken van Silicon Valley,’ zegt Clegg, verwijzend naar de vallei in de Amerikaanse staat Californië waar bedrijven als Google, Facebook en Apple hun hoofdkwartier hebben. ‘Je kunt technologie niet weg wensen. Het is een enorm dilemma om te bepalen waar vrijheid van meningsuiting eindigt en ongewenste content begint.’

De voormalige Britse vicepremier zegt dat hij nooit lobbyist voor een bedrijf wilde worden, de weg die veel oud-politici met dank aan hun uitgebreide netwerk inslaan, maar dat Facebook hem ervan heeft overtuigd dat hij met deze positie echte invloed krijgt op de toekomstige keuzes van Facebook. ‘Natuurlijk wordt lobbyen en uitdragen wat Facebook doet wel onderdeel van mijn werk.’

Facebook ligt onder vuur wegens de handel in privacygevoelige gegevens van miljoenen gebruikers, wegens datalekken waarbij die gegevens op straat kwamen te liggen, en omdat het platform mogelijk wordt gebruikt voor allerhande vormen van ongewenste politieke beïnvloeding. Zo lopen er diverse onderzoeken naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen middels nepnieuws verspreid via Facebook.

Mark Zuckerberg, oprichter en gezicht van Facebook, heeft zich in de Amerikaanse senaat moeten verdedigen tegen de aantijgingen. Ook Brussel legde hem het vuur aan de schenen.

Aan Clegg vermoedelijk de taak om met name die laatste categorie van repliek te voorzien. Hoewel hij in eigen land al rap in de vergetelheid raakte - Clegg was van 2010 tot 2015 vicepremier en werd door zijn achterban verguisd wegens samenwerking met de conservatieve partij - beschikt hij als oud-vicepremier van het Verenigd Koninkrijk ongetwijfeld over talloze politieke contacten binnen de EU. En laat Brussel zich op dit moment nu net het hoofd breken over de vraag of en in hoeverre platforms als Facebook aan strengere regelgeving moeten worden onderworpen.

Ook binnen Facebook belandt hij in een warm bad; de techgigant haalt vaker oud-ambtenaren en politici binnen. Clegg’s voormalig ‘speciaal adviseur’ zit er in het communicatieteam, een voormalig parlementslid - net als Clegg van de Liberal Democrats - is chef Europees Beleid.