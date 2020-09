Facebook en Twitter: Russen proberen wederom verkiezingen VS te beïnvloeden

President Trump spreekt aanhangers toe tijdens een campagnerally. In 2016 mengden Russen zich met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Beeld AFP

Facebook heeft naar eigen zeggen dinsdag een klein netwerk van dertien accounts en twee pagina’s offline gehaald omdat zij onderdeel waren van een Russische beïnvloedingscampagne. Ook Twitter blokkeerde vijf accounts die tezamen ‘een platform voor manipulatie’ vormden.

De accounts verwezen allemaal naar de website Peacedata, waarop zogenaamd onafhankelijk nieuws over Amerika verscheen voor een overwegend links publiek in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Egypte. Een deel van de artikelen was bedoeld om het vertrouwen in Biden te ondermijnen, ten faveure van Donald Trump.

Volgens Facebook en Twitter had de campagne weinig succes, omdat relatief weinig mensen de site en de accounts op sociale media volgden. Op Facebook ging het om circa veertienduizend volgers. Twitter heeft het over tweets die vooral een ‘lage kwaliteit en hoge spamwaarde’ hadden en die weinig likes of retweets kregen.

Een voorbeeld van desinformatie op Facebook door de website Peacedata. Beeld facebook

Staatsactoren

De beïnvloedingscampagne is volgens Facebook een initiatief van het Russische bedrijf Internet Research Agency (IRA). Dat bedrijf is door de Amerikaanse aanklager Robert Mueller eerder beschuldigd van het beïnvloeden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Twitter linkt de accounts aan ‘Russische staatsactoren’.

De onthulling is het eerste publieke bewijs dat Rusland wederom de verkiezingen in de VS probeert te beïnvloeden. In 2016 steunden Russen Trump ook al door negatieve desinformatie over Hillary Clinton te verspreiden.

Inlichtingendiensten waarschuwen al maanden dat buitenlandse mogendheden wederom proberen om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Volgens het Witte Huis is het gevaar van Russische beïnvloeding echter niet zeer groot. Trump ziet een groter gevaar in Chinese bemoeienis. De Chinezen zouden een voorkeur hebben voor de Democratische presidentskandidaat Joe Biden.

Binnenskamers

Het Witte Huis heeft afgelopen weekeinde nog bepaald dat vragen van congresleden over buitenlandse beïnvloeding van de presidentsverkiezingen voortaan binnenskamers worden afgehandeld. Congresleden kunnen er geen publieke vragen meer over stellen, wat het voor hen moeilijk maakt om te controleren in hoeverre Russische bemoeienis ditmaal een probleem is.

Eerder dit jaar zei FBI-directeur Christopher Wray dat Russische pogingen om desinformatie te verspreiden nog altijd een reëel en bestaand probleem zijn, maar dat dit niet meer gebeurt op dezelfde schaal zoals tijdens de presidentsverkiezingen in 2016.

Facebook en Twitter werkten samen met de FBI om het kleinschalige netwerk van Russische beïnvloeders op te rollen. In het het verleden kregen beide bedrijven flinke kritiek dat ze te weinig deden om het verspreiden van desinformatie te voorkomen.