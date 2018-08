Facebook en Apple blokken ‘haatzaaiende’ complotdenker Alex Jones

Alex Jones claimde onder meer dat de Amerikaanse Democratische Partij van plan was om een burgeroorlog in gang te zetten. Foto REUTERS

Jones begon in 1999 met zijn mediabedrijf InfoWars en heeft inmiddels miljoenen luisteraars en bewonderaars, onder meer door de samenzweringstheorieën waarin hij grossiert. Hij beweert dat de Amerikaanse regering zelf achter de aanslagen van 11 september 2001 zat. De schietpartij in 2012 op de basisschool Sandy Hook in Connecticut was volgens hem een ‘verzinsel’ opgezet door links om een verbod op wapenbezit af te dwingen.

‘Verheerlijking van geweld’

Facebook wil niet langer het digitale doorgeefluik zijn voor Jones. Het schrapt vier van zijn pagina’s: de InfoWars Page, de InfoWars Nightly News Page, de Alex Jones Page en de Alex Jones Channel Page. Het bedrijf zei maandag tot deze stap te zijn overgaan vanwege ‘de verheerlijking van geweld’ en het gebruik van ‘mensonterende taal om transgenders, moslims en immigranten te beschrijven’. Facebook sprak van ‘herhaalde overtredingen van zijn regels’. Het bedrijf benadrukte wel dat geen van de overtredingen die leidden tot zijn ingreep, verband hield met Jones’ uitlatingen over 9/11 en Sandy Hook.

Een paar uur eerder had Apple laten weten dat het in iTunes en Apple Podcasts geen links meer zal plaatsen naar podcasts van Jones. ‘We tolereren geen haatzaaien’, zei een woordvoerder tegen BuzzFeed News. Als Apple in zijn lijsten geen links naar podcasts van Jones meer opneemt, worden die moeilijker te vinden op internet. YouTube en Spotify hebben bepaalde programma’s van de presentator geblokkeerd, maar laten hem wel actief blijven op hun sites.

Onschuld verloren

De internetbedrijven staan onder druk van politiek en maatschappij om meer toezicht uit te oefenen op de inhoud van hun sites. Zij hebben het afgelopen jaar hun onschuld verloren door alle berichten dat de sociale media worden gebruikt voor het verspreiden van nepnieuws en het beïnvloeden van verkiezingen. Van de bedrijven wordt daarom verwacht dat zij niet alleen fungeren als doorgeefluik maar ook als poortwachter.

Die laatste functie is echter ook niet onomstreden: sommigen vrezen voor ingrepen die de vrijheid van meningsuiting aantasten. Het was met die angst in het achterhoofd dat Apple beklemtoonde dat het ondanks de actie tegen Jones ruimte blijft bieden aan ‘een breed scala aan meningen, zolang mensen zich met respect gedragen tegenover degenen die een andere mening zijn toegedaan’.

Aangeklaagd door nabestaanden

Jones deed dat volgens Apple en Facebook zeker niet. De radiopresentator is inmiddels ook aangeklaagd door ouders van twee van de twintig kinderen die omkwamen bij de schietpartij op de Sandy Hook-school. Zij eisen ruim een miljoen dollar aan smartegeld. Jones had beweerd dat de hele zaak nep was. ‘Het is gewoon niet gebeurd’, zei hij in een van zijn uitzendingen terwijl hij een huilende ouder nadeed.

Daarnaast claimde Jones onlangs dat de Democratische Partij plannen had om een burgeroorlog te beginnen op 4 juli. Op die dag viert Amerika zijn onafhankelijkheid.