Facebook creëert tienduizend Europese banen voor zijn ‘metaverse’. Wat is dat?

Dansen in de oer-metaverse: Second Life Beeld Second Life

De term ‘metaverse’ zingt de laatste maanden rond in techkringen als de jongste hype. De kortste en eenvoudigste omschrijving: een virtuele 3D-omgeving waar mensen elkaar ontmoeten.

Nieuw is dit idee niet. Zo maakte de virtuele omgeving Second Life rond 2005 al furore, waarin de gepixelde versies van spelers andere avatars ontmoetten, werelden bouwden en uiteindelijk vooral virtuele seks hadden. Second Life had zelfs een eigen munt waarmee producten en diensten konden worden gekocht. Inmiddels zijn het meer games als Fortnite die als voorloper van de door Zuckerberg gedroomde metaverse worden gezien.

De Facebook-voorman schetste afgelopen zomer een toekomst die veel verder gaat dan wat er nu met zijn apps WhatsApp, Instagram en Facebook gebeurt. Zuckerberg beschreef tegenover techsite the Verge de metaverse als een ‘belichaamd internet’ waar mensen daadwerkelijk inzitten in plaats van er via een schermpje naar te kijken. ‘Je voelt je aanwezig samen met andere mensen, alsof je samen op een andere plek bent. Hier kun je ook andere ervaringen hebben dan via een app of een webpagina, zoals dansen.’

De Oculus Quest 2-bril van Facebook Beeld Oculus

Ook in Second Life werd er gedanst, maar een belangrijk verschil is dat hier een computerscherm tussen de deelnemer en de 3D-wereld in stond. Bij Facebooks metaverse spelen speciale (en nog altijd vrij zware) virtual reality-brillen een essentiële rol, waarmee de grens tussen fysieke en virtuele wereld wordt geslecht. Het bedrijf maakt onder de merknaam Oculus zelf ook dat soort apparatuur. Onlangs liet Facebook een eerste concrete invulling van zijn metaverse zien. Horizon Workspace is een VR-app waarmee mensen die zich op afstand van elkaar bevinden in een virtuele ruimte kunnen samenkomen om samen te werken.

Samenwerken zal volgens Facebook steeds vaker virtueel plaatsvinden, via een vr-bril Beeld Facebook

De term metaverse is overigens afkomstig uit de sciencefictionroman Snow Crash van Neal Stephenson uit 1992, die grote indruk schijnt te hebben gemaakt op Zuckerberg. Ironisch genoeg beschrijft dit boek bepaald geen zonnige toekomst, maar een archetypische techdystopie.

De aankondiging van Facebook komt op een pikant moment. Het bedrijf wordt geplaagd door de onthullingen van klokkenluider Frances Haugen en ligt meer dan ooit onder het vergrootglas van politici in zowel de VS als Europa, die de handen al meer dan vol hebben aan hun pogingen de huidige macht van Facebook in platte 2D-apps te doorbreken. In Europa zal dat via nieuwe wetten moeten gebeuren, waarover nu druk onderhandeld wordt. Facebook benadrukt in zijn blogpost het belang van samenwerking tussen verschillende bedrijven en ontwikkelaars: ‘Er zal niet één enkel bedrijf zijn dat de metaverse bezit en beheert.’

Nederland is vanwege zijn hoogopgeleide bevolking en bloeiende techsector een van de landen waarop Facebook zich zegt te concentreren in de zoektocht naar techtalent. Hoeveel van de tienduizend Europese banen hier terechtkomen, is nog onduidelijk.