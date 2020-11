Facebook claimt dat Deens mondkapjesonderzoek ‘valse informatie’ bevat

Beeld REUTERS

Het gaat om een bijdrage in het Britse opinieblad The Spectator waarin Carl Heneghan, directeur van the Centre for Evidence-Based Medicine, schrijft over een wetenschappelijke studie in Denemarken die aantoonde dat het dragen van gezichtsmaskers geen betekenisvol verschil maakt.

Professor Heneghan had zijn artikel vrijdag op Facebook gezet, waarna de Californische gigant waarschuwde dat het artikel ‘valse informatie’ bevat en is gecontroleerd door ‘onafhankelijke feitencontroleurs’. Wie deze feitencontroleurs precies zijn, is niet bekend. De Deense studie was ‘peer reviewed’ door andere wetenschappers. Hoewel het dragen ervan weinig bescherming bleek te bieden, zijn de onderzoekers niet tegen gezichtsmaskers.

Deze interventie uit Silicon Valley staat niet op zichzelf.

Beeld Carl Heneghan

Bigtech-ondernemingen willen de verspreiding van informatie die ingaat tegen adviezen van de WHO en nationale regeringen tegengaan. In mei censureerde YouTube daarom een interview dat professor Karol Sikora had met de Engelse opiniesite Unherd. De voormalige medewerker van de Wereldgezondheidsorganisatie had daarin zijn twijfels geuit over de lockdown. Na kritiek zette YouTube het interview weer terug.

Eind september sloot Twitter tijdelijk het account van Daily Telegraph-columniste Allison Pearson nadat ze had in een tweet de wens had geuit dat het virus zich zou verspreiden op campussen, omdat dit de groepsimmuniteit zou versnellen. Pearson zei zich te baseren op studies van Oxford-wetenschapper Sunetra Gupta die al tijden pleit voor deze omstreden immuniteitsstrategie. Na een half etmaal te zijn geschorst kon Pearson weer twitteren.

Eerder die maand had ook Lionel Shriver een aanvaring met sociale media. De schrijfster van We need to talk about Kevin had een column geschreven waarin ze beweerde dat obesitas een belangrijkere factor bij covid-19 is dan ras, iets waar The New York Times reeds gewag van had gemaakt. Ze besloot de column in te spreken en op YouTube te zetten, maar het werd al snel offline gehaald wegens schending van de ‘community guidelines’.

Sociale-mediabedrijven stappen af van het idee dat ze slechts een platform zijn en bemoeien zich actiever met de inhoud. Reden is dat ze een belangrijke bron van informatie zijn in crisistijden. Het Britse ministerie van Volksgezondheid begaf zich zondag op Twitter om kritiek te uiten op The Daily Mail die een groot, met officiële cijfers onderbouwd, anti-lockdownstuk had geplaatst met de kop ‘Covid: wat ze je niet willen vertellen’.