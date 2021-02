Facebook blokkeert newsfeeds Australië in hoogoplopende ruzie met regering

De Australische premier Scott Morrison is woest over een besluit van Facebook om het delen van nieuws in zijn land te beperken. Beeld EPA

Facebook stelde de beperkingen in als reactie op een Australisch wetsvoorstel dat Facebook en Google wil verplichten om te betalen voor nieuws van Australische mediabedrijven. Australische gebruikers van Facebook en Instagram kunnen door de beperkingen minder nieuws delen en ontvangen.

In Australië is fel gereageerd op de blokkade, vooral omdat Facebookpagina’s waarop wordt gewaarschuwd voor corona-uitbraken, bosbranden en tyfoons niet meer goed werken. Brandweerkorpsen, gezondheidscentra en meteorologische diensten in Australië hebben problemen met hun Facebookpagina’s gemeld. Die worden bijvoorbeeld gebruikt om waarschuwingen door te geven aan de bevolking van het land, dat regelmatig onder extreme weersomstandigheden gebukt gaat. Ook wordt er via Facebook informatie over de pandemie verspreid.

‘Facebook zit verkeerd, zijn acties zijn onnodig zwaar en zullen zijn reputatie hier in Australië beschadigen’, zei minister van Financiën Josh Frydenberg, die over het gewraakte wetsvoorstel gaat. Premier Scott Morrison verwijt Facebook dat het zijn land heeft ‘ontvriend’.

De problemen werden bevestigd door de Australische minister van Milieu, Sussan Ley. Zij stelde dat de pagina van de meteorologische dienst ‘is getroffen door de plotselinge restricties voor nieuwscontent’ en raadde Australiërs aan om de website van de weerdienst te raadplegen.

Facebook stelt in een verklaring dat overheidspagina’s op het sociale medium geen effecten zouden moeten ondervinden van het gewijzigde beleid voor het delen van nieuws door Australische gebruikers. Wel zegt Facebook dat het bedrijf begrip nieuws ‘breed definieert, omdat de wet geen duidelijke uitleg geeft over de definitie van nieuwscontent’.

De blokkade is een nieuw hoofdstuk in een al langer lopend conflict over de compensatie voor het gebruik van nieuwsartikelen door met name Facebook en Google. De sociale netwerken delen veelvuldig nieuwsfragmenten, waardoor media bezoekers en advertentie-inkomsten mislopen. Een nieuw wetsvoorstel in Australië dwingt Facebook en Google om met lokale media een deal te sluiten over compensatie. Verwacht wordt dat het voorstel snel wordt aangenomen.

De afgelopen weken onderhandelden Facebook en Google afzonderlijk met de Australische overheid om tot een compromis te komen. Maar waar de zoekmachine-gigant alvast deals sloot met Australische media, waaronder het grote mediabedrijf News Corp van Rupert Murdoch, hield Facebook zijn poot stijf.

Volgens Facebook berust de wet op een ‘fundamentele misconceptie’ van de relatie tussen het platform en nieuwsmedia. In een verklaring zei het bedrijf dat het voor de moeilijk keuze staat te proberen te voldoen aan de nieuwe wet of de nieuwsvoorziening in zijn geheel af te schaffen.

Minister van Financiën Frydenberg had donderdag een telefonisch overleg met Facebook-topman Mark Zuckerberg en kondigde aan met het bedrijf in gesprek te blijven.