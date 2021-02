Facebook belooft miljard te betalen aan uitgevers; Australisch parlement keurt mediawet goed

Australische kranten met daar bovenop een mobiele telefoon met het logo van Facebook. Beeld EPA

Die aankondiging deed Nick Clegg, die over beleid gaat bij Facebook in een blogpost, op de dag dat het Australische parlement een baanbrekende mediawet goedkeurde die digitale platforms verplicht om nieuwsmedia te betalen voor inhoud die via de platforms wordt verspreid. De News Media Bargaining Code, zoals de wet heet, haalde het zoals verwacht met weinig tegenstand door het Australische parlement.

De wet richt zich in eerste instantie op Facebook en Google omdat dat de grootste platformen zijn waarop nieuws in Australië wordt verspreid. Zij worden verplicht om te onderhandelen met uitgevers voor het delen of tonen van inhoud. Google heeft al afspraken gemaakt met nieuwsmedia, Facebook voorzover bekend nog niet.

Dat was het platform ook niet van plan. Voor Australische gebruikers en nieuwsorganisaties werd het vorige week onmogelijk om nieuws te delen op Facebook. De wijziging van het algoritme die daarvoor nodig was zorgde er ook voor dat berichten van een aantal overheidsorganisaties niet zichtbaar waren, en nieuwsorganisaties zagen tot 20 procent van het bezoek aan hun websites via Facebook verdampen.

Facebook draait dat binnen een paar dagen weer terug, beloofde het bedrijf dinsdag, na dagenlange onderhandelingen tussen het bedrijf en de Australische regering. Ook Facebook-topman Mark Zuckerberg en de Australische minister van Financiën Josh Frydenberg hebben met elkaar gesproken. De wet die nu is aangenomen is op een aantal punten aangepast.

De wet in Australië wordt door uitgevers uit andere landen zoals Canada en het Verenigd Koninkrijk met belangstelling gevolgd, omdat zij al jaren protesteren tegen het geld dat Facebook en Google in hun ogen verdienen aan inhoud die niet aan de platforms toebehoort. Volgens de Australische regering moet de wet verzekeren dat nieuwsorganisaties ‘eerlijk worden vergoed voor de kopij die zij genereren, waarmee het publieke belang in journalistiek in Australië mede wordt behouden’.