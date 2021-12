Facebook: Belarussische geheime dienst gebruikt nepaccounts in conflict Poolse grens

Een Iraaks-Koerdische familie in een Pools bos vlakbij de grens met Belarus. Beeld AFP

Facebook meldt in een rapport dergelijke berichten te hebben aangetroffen op het eigen platform, Instagram, Twitter, Youtube en het Russische VKontakte. Het bedrijf zegt 44 accounts en vijf groepen verwijderd te hebben. De mensen achter de accounts zouden communiceren via Telegram.

Het ging om nepaccounts die van activisten en journalisten zouden zijn. In berichten werd gesteld dat mensen zijn mishandeld en geïntimideerd door Poolse grenswachten. De berichten waren opgesteld in het Pools, Engels en Koerdisch, dat laatste omdat er vooral Iraaks-Koerdische vluchtelingen aan de Poolse grens zijn. Sommige accounts hadden profielfoto’s die gemaakt zijn met deepfaketechnologie. Facebook deed onderzoek naar de accounts en vond naar eigen zeggen een link naar de Belarussische KGB.

Clinch

Bovendien vond het bedrijf een Pools netwerk van nepaccounts, die zich voordeden als vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Op deze accounts werd geschreven over negatieve ‘ervaringen’ tijdens de vlucht naar Europa en over neonazistische activiteiten van Polen. Het doel van deze berichten was waarschijnlijk om andere mensen in het Midden-Oosten ervan te overtuigen de oversteek niet te wagen. Wie achter deze accounts zit, kon Facebook niet herleiden. Van dit soort zijn 31 accounts verwijderd.

Polen, gesteund door de Europese Unie, ligt al weken in de clinch met Belarus. De Belarussische president Loekasjenko stuurde al duizenden vluchtelingen naar de Poolse grens, om zo de druk op de EU op de voeren. Hij dat de Europese sancties op zijn land worden opgeheven. Deze werden opgelegd nadat hij na onrechtmatige verkiezingen in augustus vorig jaar aanbleef als president. Polen laat de vluchtelingen niet toe en ‘duwt’ ze terug. Voor journalisten is het zeer moeilijk om verslag te doen van het conflict, omdat Poolse autoriteiten ze niet toelaten tot het grensgebied.