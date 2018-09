Facebook: 50 miljoen accounts gehackt, onbekend of data zijn buitgemaakt

Facebook heeft een lek gevonden waardoor hackers toegang hadden tot de accounts en persoonlijke informatie van 50 miljoen gebruikers. Het bedrijf heeft het lek gedicht en de politie ingelicht. Onbekend is of de hackers de data ook hebben buitgemaakt.

Foto AP

FILE PHOTO: Silhouettes of mobile users are seen next to a screen projection of Facebook logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo Foto REUTERS

Het is een nieuwe klap voor Facebook, nadat in maart bekend werd dat het Britse databedrijf Cambridge Analytica zonder toestemming de gegevens van tientallen miljoenen Facebook-gebruikers voor de campagne van Donald Trump had gebruikt.

Vrijdag maakte Facebook bekend dat hackers zijn binnengedrongen door een fout in de code van de 'View As'-functie. Daarmee kunnen Facebook-gebruikers zien hoe hun profiel er voor anderen uitziet. Die functie is tijdelijk uitgeschakeld. Het lek is ontstaan in juli 2017 toen Facebook de functie om video's te uploaden aanpaste.

Of de hackers misbruik hebben gemaakt van het lek en of er gegevens zijn buitgemaakt, is onbekend. Ook weet Facebook niet wie de daders zijn en waar ze vandaan komen.

Het bedrijf heeft de FBI ingelicht en de Ierse privacywaakhond. Het Europese hoofdkantoor van Facebook is in Ierland gevestigd.

Opnieuw inloggen

Gebruikers van de 50 miljoen getroffen accounts moeten uit veiligheidsoverwegingen opnieuw inloggen als ze Facebook willen gebruiken of een website of app die aan het sociale netwerk is gekoppeld.

Ook 40 miljoen andere accounts die het afgelopen jaar de 'View As'-functie hebben gebruikt moeten uit voorzorg verplicht opnieuw inloggen voordat ze weer op het sociale medium kunnen. De gebruikers krijgen bovendien een melding met uitleg.

Als Facebook nog meer getroffen accounts vindt tijdens het eigen onderzoek, treft het ook voor die accounts veiligheidsmaatregelen.