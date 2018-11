Fabrikant Stint zet faillissementsaanvraag ‘on hold’, nu minister de deur op een kier zet

Beeld Robin Utrecht / Nederlandse Freelancers

‘Het hoeft nog niet over te zijn’, zegt Renzen dinsdag tegen RTV Utrecht. Hij wil eerst de lopende procedures afwachten alvorens de faillissementsaanvraag eventueel door te zetten.

Van Nieuwenhuizen noemde het dinsdag in de Tweede Kamer een mogelijkheid dat ‘een vorm van de Stint’ ooit weer op de openbare weg terugkeert, maar ze wil daar nog niet op vooruitlopen. En ze moet er van overtuigd zijn dat de Stint, of een variant daarop, volledig te vertrouwen is voor gebruikers. ‘Als uit onderzoek blijkt dat het veilig kan, hebben we een ander gesprek. De twijfels moeten zijn weggenomen.’

Volgende week gaat Van Nieuwenhuizen in gesprek met kinderopvangbedrijven die vanwege het verbod op de Stint naar andere vervoersvormen moeten uitwijken. De brancheorganisatie waarschuwt voor de hoge kosten en onveilige situaties, nu bedrijven vaak weer moeten terugvallen op taxibusjes of het openbaar vervoer.

Vorige week maandag maakte Renzen de faillissementsaanvraag van zijn bedrijf bekend. Volgens hem kon Stint Urban Mobility, in wat het succesvolste boekjaar sinds de oprichting had moeten worden, niet langer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Nadat Van Nieuwenhuizen op 1 oktober had besloten om de elektrische bolderkar van de weg te weren, zijn nieuwe kopers afgehaakt en vielen bij het bedrijf ook de inkomsten uit leasecontracten stil.

Renzen zei vorige week niet meer te rekenen op een doorstart van de Stint, in welke vorm ook. Daarvoor was er volgens hem te veel twijfel gezaaid over de betrouwbaarheid en veiligheid van het vervoermiddel. Naar aanleiding van een zwaar ongeval met een Stint in Oss, waarbij op 20 september vier kinderen omkwamen, loopt er een onderzoek naar de elektrische bolderkar. De uitkomsten daarvan zijn op z’n vroegst eind dit jaar bekend.

De fabrikant van de Stint put ook hoop uit het hoger beroep van een gastouderbureau uit Almere. Dat stapte naar de rechter om de Stint weer de weg op te krijgen, maar de voorzieningenrechter in Utrecht besliste dat Van Nieuwenhuizen in haar recht stond.

Dinsdag zei het gastouderbureau tegen die uitspraak in beroep te gaan. Volgens advocaat Werner van Bentem heeft de rechter zich ten onrechte gebaseerd op een ‘aanvullende verklaring’ van een Amsterdams kinderdagverblijf. Dat lichtte de politie in over een incident met een Stint, maar kwam daarop terug toen bleek dat de Inspectie Leefomgeving en Transport de melding gebruikte in het onderzoek naar de Stint. Ook herkende het kinderdagverblijf zich niet in de conclusie van de ILT dat de Stint in Amsterdam ‘op hol’ zou zijn geslagen.

Het kinderdagverblijf eiste daarom dat een aanvullende, afgezwakte verklaring over het incident aan het onderzoek naar de Stint zou worden toegevoegd. De directeur van het kinderdagverblijf liet dit zelfs persoonlijk weten aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven. Zij informeerde op haar beurt Van Nieuwenhuizen, maar die liet het dringende verzoek van het kinderdagverblijf achterwege in haar motivatie om de Stint van de weg te halen. Die gang van zaken leidde de afgelopen tijd tot kritische reacties onder Kamerleden.