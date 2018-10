Fabrikant Stint kondigt faillissement aan nadat Stint gedwongen van de straten verdween

Een Stint in de gesloten fabriek Beeld Marcel van den Bergh

Doordat de elektrische bolderkar sinds begin deze maand de weg niet meer op mag, zijn kopers afgehaakt en liggen ook de inkomsten uit leasecontracten stil. Vorige maand kwamen vier kinderen om toen een Stint in Oss door een trein werd aangereden.

De rechtbank beslist dinsdag over de faillissementsaanvraag, maar volgens Renzen is de situatie van zijn bedrijf duidelijk. ‘Het is een simpel rekensommetje’, zegt hij. ‘Er komt niks meer binnen, terwijl er veel geld uitgaat aan lonen, panden, brandstoffen, voertuigen en juridische kosten. En onze leveranciers moeten voor 31 oktober het derde kwartaal van de omzetbelasting afdragen, dus die willen ook hun geld zien.’

Renzen was naar eigen zeggen bezig aan het beste jaar uit de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij rekende op een omzet van 8 miljoen euro met een winst van 1,2 miljoen euro en hoopte voor 31 december 1.040 Stints af te leveren. De bolderkar, waarin tien kinderen passen, kwam in 2012 op de weg. Inmiddels rijden er 3.500 van rond. De meeste waren in gebruik door de kinderopvangbranche, maar ook postbezorgers en gemeenten reden ermee rond.

Onderzoek

Op 20 september kwam in Oss een Stint van een kinderdagverblijf door nog onbekende oorzaak op het spoor terecht, terwijl een intercity in aantocht was. Vier kinderen kwamen om bij het ongeluk, een kind en een medewerker van het kinderdagverblijf raakten zwaargewond. Sindsdien loopt er een breed onderzoek naar de Stint als vervoersmiddel en de manier waarop de elektrische bolderkar in 2012 tot de weg werd toegelaten.

Volgens Renzen is de faillissementsaanvraag van zijn bedrijf een rechtstreeks gevolg van het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij maakte op 1 oktober bekend dat de Stint voor onbepaalde tijd de weg niet meer op mag.

Volgens de bewindsvrouw komen uit het onderzoek door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) twijfels naar voren over de veiligheid van de elektrische bolderkar. De ILT baseert zich daarbij onder meer op onderzoek naar andere incidenten met Stints, in onder meer Delfzijl en Amsterdam, en technische analyse van Stints die vergelijkbaar zijn met het exemplaar dat crashte in Oss.

Te veel twijfel

Een gastouderbureau uit Almere stapte naar de rechter om het besluit van Van Nieuwenhuizen aan te vechten. Donderdag doet de rechtbank in Utrecht daarover uitspraak, maar volgens Renzen zal het weinig uitmaken voor de toekomst van de Stint. ‘Daarvoor is er inmiddels te veel twijfel gezaaid over de betrouwbaarheid en de veiligheid van de Stint.’

De afgelopen weken heeft hij bij het ministerie geprobeerd aan te tonen waarom de Stint volgens hem wel degelijk veilig is. Met deskundigen van de TU Eindhoven en de Universiteit Twente werkte hij aan een ‘verbeterplan’, dat onder meer voorziet in extra mogelijkheden om de Stint te laten stoppen als deze door een technisch mankement blijft rijden. Ook stelde Renzen voor uitgebreidere rijtrainingen aan te bieden aan bestuurders van de Stint, die op het fietspad mag rijden en maximaal 17,2 kilometer per uur kan.

Beeld Marcel van den Bergh

Overleg

Een overleg tussen Renzen en het ministerie liep vorige week maandag op niets uit. Het ministerie laat weten eerst het onderzoek naar de Stint te willen afwachten. ‘Dat onderzoek richt zich namelijk op de vraag of de Stint veilig is, dan wel welke aanpassingen nodig zijn om de Stint veilig te maken’, aldus een woordvoerder. Naar verwachting worden daarvan de resultaten rond de jaarwisseling bekend.