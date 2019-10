Fabrikant Stint doet tweede poging om terug de weg op te kunnen

De ‘Stint 2019'. Nieuw ten opzichte van de vorige versie zijn onder meer de rolkooi die tegen omvallen moet beschermen, de zijspiegels en de beensteun voor de bestuurder op het staplateau. Beeld Foto Stintum

Donderdag diende hij namens fabrikant Stintum een ruim 500 pagina’s dikke aanvraag in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die de terugkeer op de weg in gang moet zetten.

De ruim drieduizend elektrische bolderkarren staan stil sinds vorig jaar oktober, kort na het tragische ongeval in Oss waarbij vier jonge kinderen omkwamen en een kind en de bestuurder zwaargewond raakten. De kinderopvangorganisaties die vooral van de Stints gebruik maken, schakelden het voorbije jaar noodgedwongen over op taxibusjes of lieten ouders met eigen auto’s kinderen rijden van school naar de opvang. De Tweede Kamer riep verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen tot de orde over de veiligheid van de Stint.

Vorige maand diende Renzen ook al een aanvraag in, maar die wees de RDW nog af. Renzen: ‘Dat wisten we van tevoren. De rolkooi kwam bijvoorbeeld pas ter sprake toen we de aanvraag al hadden verstuurd. We hebben ook bewust een Stint laten keuren die harder dan 17 kilometer per uur kon. In de beleidsregel staat namelijk een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. We wilden weten wat de RDW daarvan vindt.’

De ‘Stint 2019'. Nieuw ten opzichte van de vorige versie zijn onder meer de rolkooi die tegen omvallen moet beschermen, de zijspiegels en de beensteun voor de bestuurder op het staplateau. Beeld Stintum

De RDW keurde de aanvraag dan ook op meerdere punten af. Maar omdat de remmen, stuurinrichting en gordels al wel aan de eisen voldeden, was Renzen volgens de dienst ‘op de goede weg’ met zijn aanpassingen. De fabrikant rekent erop dat de Stint deze keer wel door de keuring komt. ‘We hebben alle aanwijzingen van de RDW van de vorige keer doorgevoerd.’

De RDW had toen iets meer dan een maand nodig om de aanvraag te beoordelen. Ook als de RDW de aanvraag op bepaalde punten afkeurt, kan het ministerie alsnog beslissen de Stint weer toe te laten tot de openbare weg.

Het ministerie kan nog niet op de aanvraag reageren, omdat deze nog niet binnen is op het departement. ‘Maar we zullen er uiteraard zorgvuldig naar kijken’, aldus een woordvoerder.

Alle drieduizend Stints moeten worden aangepast voordat ze weer de weg op kunnen. De (kinderopvang-)bedrijven die de Stints gebruiken, draaien op voor de kosten van die ombouw: 3.000 euro per Stint. Volgens Renzen krijgen zijn klanten daar een voertuig voor terug waarvan meer dan de helft van de onderdelen nieuw is.

Ook in de nieuwe Stint kunnen tien kinderen worden vervoerd. Voor bijzondere bromfietsen geldt een maximum van acht, maar toch maakt Van Nieuwenhuizen voorlopig een uitzondering. Die uitzondering geldt in elk geval tot volgend jaar een definitief toelatingskader voor bijzondere bromfietsen klaar is, benadrukte ze in een pakket afspraken met partijen uit de kinderopvang.

De Stint zoals die vorig jaar nog op de weg reed. Beeld Stintum

In dat convenant is onder meer vastgelegd dat gebruikers van de Stint minsten 18 jaar moeten zijn en een rijvaardigheidstraining moeten volgen. Kinderopvanglocaties moeten vooraf de veiligste, niet per sé de kortste, routes in kaart brengen waarmee ze kinderen in een Stint willen vervoeren van bijvoorbeeld de opvang naar school of de kinderboerderij. Dat moet zo veel mogelijk gebeuren via het fietspad.

Het Openbaar Ministerie doet nog altijd onderzoek naar de toedracht van het ongeval in Oss, al gaf het in juli te kennen dat het de vraag is of die ooit nog wordt achterhaald. De Onderzoeksraad voor Veiligheid legt de toelating tot de weg van ‘bijzondere bromfietsen’ als de Stint onder de loep. Dat rapport volgt binnen een paar weken, aldus de raad.