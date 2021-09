Fabrieken stilgelegd vanwege torenhoge gasprijs: moet ‘Slochteren’ weer tijdelijk open?

Medewerkers van Damco ­Aldel aan het werk in de aluminiumsmelterij in het Groningse Farmsum. Beeld Kees van de Veen / HH

Voor Eric Wildschut zouden het eigenlijk gouden tijden moeten zijn. De prijzen van aluminium breken records, een ton kost nu twee keer zo veel als voor de coronapandemie. Het bedrijf waar Wildschut financieel directeur is, produceert aluminium. De kassa moet dus volop rinkelen bij Damco Aldel, de aluminiumsmelterij uit het aan Delfzijl grenzende dorpje Farmsum.

De kassa rinkelt ook, maar vooral omdat er meer geld uitvliegt dan er binnenkomt. De reden: de krankjorum hoge elektriciteitsprijzen. Die zijn de afgelopen maanden bezig aan een ongekende opmars. Een megawattuur kost nu 160 euro. Vóór de pandemie was dat 32 euro. Elektriciteit is in korte tijd dus vijf keer zo duur geworden.

Wildschut rekent voor wat dat betekent voor zijn bedrijf. Om een ton aluminium te maken, is 15 megawattuur energie nodig. ‘Dat betekent dat we per ton aluminium 2.400 euro aan stroom kwijt zijn’, zegt hij. De wereldmarktprijs voor aluminium is omgerekend 2.460 euro. ‘Als je dan ook nog onze netbeheerkosten en energiebelasting daarbij optelt, houden we aan een ton aluminium helemaal niets over.’ En dan moeten de salarissen nog worden uitbetaald, de administratie, de verkoop, het onderhoud moet worden bekostigd en er moeten investeringen worden gedaan.

Aluminiumprijs

Damco Aldel staat het water dus aan de lippen, ondanks de florissante aluminiumprijs. ‘Ik vrees voor het voortbestaan’, sombert Wildschut. Afgelopen week schreef hij samen met de Budelse zinkproducent Nyrstar en het Farmsumse chemiebedrijf ESD-SIC (eveneens energiegrootverbruikers) een brandbrief aan de minister Stef Blok van Economische Zaken. Diverse bedrijven hebben de productie al moeten terugschroeven, schrijven ze. Als de situatie niet snel verbetert, ‘komt de werkgelegenheid in tal van sectoren in gevaar’.

Damco Aldel, Nyrstar en ESD-SIC zijn inderdaad niet de enige; ook de Zeeuwse kunstmestproducent Yara heeft aangekondigd dat het de productie tijdelijk flink gaat verminderen omdat de energiekosten te hoog oplopen.

Wat is er aan de hand? Waarom is elektriciteit zo duur? De belangrijkste reden is de sterk gestegen prijs voor aardgas. Daar is tekort aan. De prijs van gas heeft een directe link met die van elektriciteit.

De problemen beginnen bij de vloeibare variant LNG. In Azië, waar de industrie na de ergste coronagolven is opgeveerd, is grote vraag naar gas. Doordat Aziatische bedrijven bereid zijn nog meer voor LNG te betalen dan Europese, varen bijna alle schepen die kant op.

Russisch gas

Het tweede probleem is een tekort aan Russisch gas. Dat stroomt nu voor een flink deel via Oekraïne door pijpleidingen naar Europa. Maar Oekraïne vraagt de hoofdprijs voor dat transport, zeggen energie-experts. En Rusland is niet bereid daarvoor te betalen. Het levert wat is afgesproken en niet de extra hoeveelheden waar de Europese industrie nu om vraagt.

Nu ligt er een tweede gasleiding kant en klaar gereed, de zogenoemde Nord Stream 2, die door de Baltische zee loopt. Deze verbinding kan jaarlijks ruim vijftig miljard kubieke meter gas transporteren. Maar het kan nog maanden duren voordat Russisch gas via deze pijp richting Europa mag: Duitsland moet de juiste certificering nog afgeven.

Weinig wind

Niet dat het veel zou helpen als de nieuwe leiding nu opengaat, zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool en werkzaam bij Gasunie. Want eerst moeten de Europese gasvoorraden op peil worden gebracht voor de komende winter. Die zijn namelijk veel minder goed gevuld dan wenselijk is om straks een periode van koude te kunnen overbruggen. Dat de voorraadkamers zo slecht gevuld zijn, komt onder meer door het relatief koude voorjaar. En er stond de afgelopen maanden relatief weinig wind, waardoor windparken minder opleverden en gascentrales harder moesten draaien. Een lichtpuntje: tweede grootleverancier Noorwegen kondigde maandag aan dat het zijn gasleveringen aan Europa de komende twaalf maanden verhoogt met 2 biljoen kubieke meter aardgas.

Werkzaamheden aan de Nord Stream 2, de gasleiding door de Baltische zee loopt, 8 september. Beeld via REUTERS

Geen strategische gasreserves

Dat Nederland nu last heeft van tekorten, komt doordat ons land, anders dan voor olie, geen strategische gasreserves heeft. Er zijn wel voorraadkamers voor aardgas, onder meer in het Drentse Norg, maar die zijn vooral bedoeld om piekvragen van huishoudens in de winter op te vangen. ‘We hadden geen strategische reserves nodig, omdat we Gronings gas hadden’, zegt Visser. ‘Slochteren’ was onze voorraadkamer, maar dat is nu goeddeels dicht.

Volgens Visser moet Nederland samen met buurlanden investeren in de aanleg van gasreserves, omdat alleen al een flinke voorraad ertoe leidt dat de prijzen niet zoals nu de pan uit rijzen. Er is dan immers altijd aardgas achter de hand dat op de markt gebracht kan worden zodra tekorten dreigen.

Kolencentrales

Een andere optie is om kolencentrales langer open te houden. Voor elektriciteit die is gemaakt uit kolen, hoeft immers geen aardgas te worden verbrand. Dit effect is nu al zichtbaar: ondanks hoge kosten voor de veel hogere CO2-uitstoot, draaien de drie resterende Nederlandse kolencentrales op volle toeren. Dat deze optie de slechtste is voor het klimaat, laat zich raden.

Politieke partijen die de kolencentrales willen sluiten, zullen deze week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen de druk op het demissionaire kabinet opvoeren; langer openhouden brengt de klimaatdoelen verder in gevaar, terwijl sluiting de problemen met energietekorten vergroot.

Zijn er nog andere opties?

Op korte termijn niet zo veel. Als de tekorten aan aardgas nog verder oplopen, bedrijven over de kop gaan en grote aantallen Nederlanders op straat komen te staan, of nog rampzaliger, als door elektriciteitstekorten komende winter in delen van Nederland de stroom uitvalt, zou het kabinet kunnen besluiten de Groninger gasvelden tijdelijk weer open te zetten.

Visser: ‘Het is niet te voorspellen wat er gebeurt. Ook in Texas verschenen telkens geruststellende rapporten, toch viel daar afgelopen winter de energievoorziening om.’

Gasopslag van gashandelaar GasTerra in het Drentse Langelo. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Groningse waakvlam

Den Haag (en de Groningers al helemaal niet) zitten niet op te wachten op het tijdelijk heropenen van de Groninger velden, maar het is een scenario dat in uiterste nood van de plank gehaald kan worden. Want Groningen staat nog altijd ‘op de waakvlam’ en kan relatief snel in bedrijf genomen worden.

De belangrijkste oorzaak van de huidige problemen is de liberalisering van de energiemarkt, zegt Visser. Den Haag dacht dat de markt het wel zou regelen. ‘Maar we hebben ons afhankelijk gemaakt van een paar externe producenten als Rusland, Noorwegen en LNG-partijen. Dat maakt ons kwetsbaar.’

Voor dit scenario is gewaarschuwd, maar tevergeefs. Visser: ‘De hoge prijzen laten zien dat we langs de randen van het toelaatbare scheren.’