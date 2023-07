essay

Fabriek onder vuur: hoe de mensen van Tata de wind zien draaien

Bijna een eeuw lang waren de Hoogovens in IJmuiden een baken van nationale trots. Van dat imago is weinig meer over. Columnist Martin Sommer (66), kind van de Hoogovens, zag de wind draaien en sprak met de mensen van een bedrijf die zelf bang zijn dat de tijdgeest ze ontglipt. Dit is Sommers laatste grote verhaal voor de krant, hij gaat met pensioen.