Fabio Jakobsen: ‘Ik was bang dat ik het niet zou overleven’

Fabio Jakobsen, tijdens de eerste rit van de Ronde van Polen, voor zijn zware valpartij. Beeld BELGA

Tijdens een massasprint in Katowice schoot Jakobsen door de dranghekken bij een poging zijn landgenoot Dylan Groenewegen aan diens rechterkant te passeren. Toen de sprinter van Jumbo-Visma van zijn lijn afweek, raakte hij in grote moeilijkheden.

In een verklaring op de website van zijn ploeg prijst Jakobsen de artsen en verplegers die hem bij de finish eerste hulp hebben verleend en hem op de intensive care in het naburige ziekenhuis van Sosnowiec hebben verzorgd. ‘Zij hebben mijn leven gered. Daar ben ik ze uiterst dankbaar voor.’

Na een operatie van vijf uur is hij nog twee dagen kunstmatig in coma gehouden. Hij verbleef een week op de intensive care. Jakobsen spreekt van een moeilijke, donkere periode in het ziekenhuis. ‘Ik was bang dat ik het niet zou overleven.’ De aanwezigheid van de familie en de vele blijken van medeleven hebben hem, schrijft hij, veel steun gegeven.

‘Stap voor stap’

Vorige week woensdag is hij per vliegtuig naar Nederland gebracht, het lukte hem op eigen kracht de trap naar het toestel te nemen. In het Leids Universitair Medisch Centrum is hij verder behandeld. ‘Stap voor stap’, laat hij weten, slaagt hij erin zichzelf steeds meer te redden.

De arts van zijn ploeg, Yvan Vanmol, die de renner in het ziekenhuis in Polen heeft bijgestaan, gelooft dat de schade in het gezicht van Jakobsen goeddeels kan worden hersteld. ‘De esthetische chirurgie is zo ver gevorderd dat de sporen van die val later nog amper te zien zullen zijn’, zei hij tegen Sporza. De renner verloor het grootste gedeelte van zijn gebit, de spieren rond zijn mond zijn beschadigd. Eerdere berichten dat bij de val zowel de luchtpijp als het gehemelte waren verbrijzeld, sprak de arts tegen.

Vanmol denkt dat Jakobsen weer wielrenner kan worden. ‘Iedereen heeft gezien wat voor val dit was. Maar hij is opnieuw mobiel, hij kan staan, hij heeft geen breuken aan zijn onderste ledematen, dan mag je gerust spreken van een mirakel.’

Evenepoel

Dinsdag kwam ook zijn ploeggenoot Remco Evenepoel naar buiten met een reactie op zijn valpartij afgelopen zaterdag in de Ronde van Lombardije. Het 20-jarige toptalent uit België botste tegen een muurtje en tuimelde in een metersdiep ravijn. Daarbij brak hij zijn bekken. Vanuit het ziekenhuis in Herenthals liet Evenepoel weten dat hij het goed maakt. Een operatie is niet noodzakelijk, maar hij zal dit seizoen niet meer in actie komen. ‘We gaan het rustig opbouwen. We gaan er alles aan doen om een nog betere renner te worden en sterker te worden dan ik al was.’

Ook Jakobsen kijkt al ‘voorzichtig’ weer naar de toekomst, meldt hij in de verklaring. ‘Ik zal vechten om er weer bovenop te komen.’