Fabio I. en Steven V., die fietsroute Rutte deelde, veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie en opruiing

The Base-leden.

De twee mannen hoeven niet naar de gevangenis, omdat zij al 246 dagen in voorarrest zaten. Dat wordt van hun straf afgetrokken. Fabio I. (20) krijgt een celstraf van 24 maanden, waarvan 18 maanden voorwaardelijk, en een werkstraf van 200 uur. Steven V. (21) heeft dezelfde celstraf gekregen, maar een werkstraf van 240 uur.

V. is vrijgesproken van het beramen van een terroristische aanslag. In een appgroep deelde hij de fietsroutes van Mark Rutte, volgens hem een geschikte manier om de premier neer te schieten. Er is volgens de rechter niet vast komen te staan dat hij met het verstrekken van deze informatie voorbereidingshandelingen voor een aanslag zou hebben gepleegd.

De twee mannen waren lid van The Base, een extreem-rechtse groepering die wordt geleid door een Amerikaan die in Rusland woont. The Base werd dit jaar opgenomen op de terrorismelijst in Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten. In meerdere landen zijn er leden van de groepering veroordeeld voor het beramen van een aanslag.

Uitlokking

The Base hangt de theorie van het accelerationisme aan: de leden proberen de huidige maatschappij ineen te laten storten, onder meer door aanslagen en uitlokking van een rassenoorlog om vervolgens een ‘witte’ staat op te richten.

Accelerationisme is ook de ideologie waarvoor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt in het laatste dreigingsbeeld. Er zouden een paar honderd jongeren in Nederland zijn, tussen de 12 en 20 jaar oud, die een dergelijk extreem-rechts gedachtegoed aanhangen en daarover met elkaar praten in chatgroepen.

De oprichter van The Base is de Amerikaanse Rinaldo Nazzaro. Hij heeft de wervingsgesprekken gevoerd met verdachten Fabio I. en Steven V. Zij slaagden voor de zogenaamde vetting door een opdracht uit te voeren: met graffiti het logo van The Base op een gebouw spuiten. Hierna zeiden I. en V. trots in een chatgroep dat zij de eerste Nederlandse leden van The Base waren.

Autisme

Beiden verdachten namen tijdens de zitting afstand van hun uitspraken in appgroepen. Ze beweerden inmiddels het extreem-rechtse gedachtegoed van het accelerationisme niet meer aan te hangen. Tijdens zijn behandeling bleek Fabio I een lichte vorm van autisme te hebben. Steven V. zei op de zitting dat hij geneigd is tot extreem zwart-witdenken.

De officier van justitie zei op de zitting in eerste instantie dat de straf moet aansluiten bij recente veroordelingen wegens jihadisme en dat dus jarenlange celstraffen gepast zouden zijn. Toch week hij hiervan af omdat het gaat om kwetsbare jongeren die berouw tonen, goed meewerken aan hun behandeling en volgens de reclassering verminderd of licht verminderd toerekeningsvatbaar zijn.

Het zou voor de samenleving beter zijn als de twee verdachten niet naar de gevangenis gaan, zei de officier. Daarbij gaf hij de verdachten met klem mee dat zij hun denkpatronen en gedrag blijvend moeten veranderen. ‘En zo niet, dan moeten ze linea recta terug naar de gevangenis.’